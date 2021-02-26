Жерсон Родригес: Сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили это

Хавбек "Динамо" Жерсон Родригес в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Брюгге" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы и выход киевлян в следующий раунд турнира.

"Да, мы сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили это, ведь жаждали этого.

Конечно, понимание того, что мы сделали, придет чуть позже. Но сейчас мы счастливы и уже мыслями готовимся к следующему матчу чемпионата. Мы хотим и дальше удерживать первое место в турнирной таблице", - сказал Жерсон.