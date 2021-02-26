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Жерсон Родригес: Сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили это
Киевляне все-таки прошли Брюгге
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "Динамо" Жерсон Родригес в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Да, мы сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили это, ведь жаждали этого.
Конечно, понимание того, что мы сделали, придет чуть позже. Но сейчас мы счастливы и уже мыслями готовимся к следующему матчу чемпионата. Мы хотим и дальше удерживать первое место в турнирной таблице", - сказал Жерсон.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы киевляне сыграют с испанским "Вильярреалом".
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