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Жерсон Родригес: Сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили это

Лига Европы
(3 голосов)

Киевляне все-таки прошли Брюгге

Жерсон Родригес: Сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили это

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" Жерсон Родригес в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Брюгге" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы и выход киевлян в следующий раунд турнира.

"Да, мы сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили это, ведь жаждали этого.

Конечно, понимание того, что мы сделали, придет чуть позже. Но сейчас мы счастливы и уже мыслями готовимся к следующему матчу чемпионата. Мы хотим и дальше удерживать первое место в турнирной таблице", - сказал Жерсон.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы киевляне сыграют с испанским "Вильярреалом".

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
26.02.2021 в 19:27
Стрьомний цей товариш...
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