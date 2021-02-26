Каштру: Игра будет не против Фонсеки, а против Ромы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о встрече с "Ромой" Паулу Фонсеки в 1/8 финала Лиги Европы .

– Удивлены жребием?

– Нет, жеребьевки нас никогда не удивляют. Попасться может любая команда, и мы должны быть подготовлены к каждой. На еврокубковом пути у нас уже были огромные сложности: некоторые мы смогли преодолеть, некоторые – не так успешно. Нам предстоит еще одна сложность. Надеюсь, мы пройдем ее успешно.

– "Рому" возглавляет Паулу Фонсека. Насколько хорошо вы знакомы?

– Это мой друг. Мы вместе работали в "Порту". Когда он ушел из "Шахтера", я пришел на замену. Он большой тренер с большими знаниями и великолепным качеством футбола. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против "Ромы". И также Фонсека будет играть не против Каштру, а против "Шахтера". У обеих команд будет явное желание пройти в четвертьфинал. Это будет очень "прижатый" этап для обеих команд, две сложнейшие встречи – сначала в Риме, затем в Киеве. У нас есть все надежды пройти дальше.

– Фонсека работал с большинством футболистов "Шахтера", знает философию клуба. Является ли это проблемой?

– Нет. В наши дни нам не нужно работать в клубах, с которыми встретимся, чтобы очень хорошо их знать. Мы изучаем соперников очень детально. Паулу знает характер игроков "Шахтера". Просматривая матчи, мы не всегда можем прочитать эмоциональную составляющую футболистов. Преимущество это или нет? Посмотрим. В данный момент "Шахтер" должен думать о том, что мы делали до сегодняшнего дня. Предстоит встретиться с очередным сложным соперником, но мы уже играли с другими, и нам удавалось проходить дальше. За 20 еврокубковых матчей в "Шахтере" у нас 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений; 2 поражения от "Боруссии", по 1 – от "Интера", "Аталанты" и "Манчестер Сити". Мы встречались на своем пути с европейскими грандами и поняли, что все возможно. Сейчас все двери открыты. Пока мы в любом случае будем настраиваться на то, что предстоит до Лиги Европы, – матчи чемпионата и Кубка. А потом уже переключимся на "Рому".

– "Шахтер" провел 6 поединков с "Ромой" и одержал 4 победы. Теперь цель – поддерживать такую положительную статистику в Лиге Европы?

– Цель – пройти дальше. Мы можем сыграть вничью два матча, но пройти дальше. Это моя цель и команды. Как мы это сможем? Посмотрим. Статистика – такая вещь, которая не всегда является правдивой. Для нас, тренеров, это во многом не считается. Когда я говорил о прошлом, о нашем пути, это было для того, чтобы понять, что мы уже играли против очень сложных соперников, а в футболе все происходит по-разному. Иногда мы успешны, а иногда – нет. Надеемся, что в этот раз все пройдет хорошо. Мы абсолютно спокойно подойдем к этим матчам, но еще предстоит огромная работа в чемпионате и Кубке.