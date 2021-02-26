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УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера и Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Киевляне начинают дома, горняки - на выезде

УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера и Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

twitter.com/EuropaLeague

Новина українською

УЕФА утвердил даты и время начала встреч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21.

Напомним, что по итогам жеребьевки "Динамо" в соперники достался "Вильярреал", а "Шахтеру" – "Рома".

"Динамо" первый поединок проведет 11 марта в Киеве, на НСК "Олимпийский", а стартовый свисток в нем прозвучит в 19:55.

Ответный матч состоится 18 марта на арене " Эстадио де ла Керамика" в Вильярреале и начнется в 22:00.

"Горняки" свой первый матч, который состоится также 11 марта, проведут на выезде. Поединок состоится в Риме и начнется он в 22:00. Ответный матч команд состоится в Киеве на "Олимпийском" 18 марта и начнется в 19:55.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Вильярреал
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
26.02.2021 в 19:47
Странно , если бы было наоборот...)))
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