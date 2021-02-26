Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера и Динамо в 1/8 финала Лиги Европы
Киевляне начинают дома, горняки - на выезде
twitter.com/EuropaLeague
УЕФА утвердил даты и время начала встреч 1/8 финала
Напомним, что по итогам жеребьевки "Динамо" в соперники достался "Вильярреал", а "Шахтеру" – "Рома".
"Динамо" первый поединок проведет 11 марта в Киеве, на НСК "Олимпийский", а стартовый свисток в нем прозвучит в 19:55.
Ответный матч состоится 18 марта на арене " Эстадио де ла Керамика" в Вильярреале и начнется в 22:00.
"Горняки" свой первый матч, который состоится также 11 марта, проведут на выезде. Поединок состоится в Риме и начнется он в 22:00. Ответный матч команд состоится в Киеве на "Олимпийском" 18 марта и начнется в 19:55.
Популярное сейчас
- Динамо едет в Испанию, Шахтер встретится с бывшим. Состоялась жеребьевка Лиги Европы
- Динамо Киев разрушает европейскую мечту Брюгге. Обзор бельгийской прессы после матча ЛЕ
- Fichajes: Андрей Лунин принял твердое решение покинуть мадридский Реал летом
- Динамо и Шахтер узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО