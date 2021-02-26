УЕФА утвердил даты и время начала матчей Шахтера и Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

УЕФА утвердил даты и время начала встреч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21.

Напомним, что по итогам жеребьевки "Динамо" в соперники достался "Вильярреал", а "Шахтеру" – "Рома".

"Динамо" первый поединок проведет 11 марта в Киеве, на НСК "Олимпийский", а стартовый свисток в нем прозвучит в 19:55.

Ответный матч состоится 18 марта на арене " Эстадио де ла Керамика" в Вильярреале и начнется в 22:00.

"Горняки" свой первый матч, который состоится также 11 марта, проведут на выезде. Поединок состоится в Риме и начнется он в 22:00. Ответный матч команд состоится в Киеве на "Олимпийском" 18 марта и начнется в 19:55.