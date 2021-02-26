Лига Европы
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Плей-офф Лиги Европы 2020/2021 побил рекорд результативности
В следующем году ждем еще больше?
За 32 поединки 1/16 Лиги Европы (16 первых и столько же матчей) 2020/21 было забито 102 гола, сообщает Opta.
Это самое большое количество голов с момента ребрендинга соревнований (преобразование Кубка УЕФА в Лигу Европы).
В прошлом сезоне было забито 95 голов.
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