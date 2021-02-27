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Фонсека: То, что Роме попался Шахтер – это судьба
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала
"Наверное, то что попался " Шахтер" – это судьба.
Это будет сложный раунд. Я хорошо знаю "Шахтер", хорошо знаю их игроков, это отличная команда. В этом году в Лиге чемпионов они дважды выиграли у "Реала", сыграли вничью с лидером Серии А, "Интером", так что это очень сильная команда.
Будет приятно вернуться в Украину, где я был очень счастлив. Эти три года я не забуду, но теперь "Шахтер" – мой соперник. Мне будет приятно снова увидеть представителей "Шахтера", мне будет приятно увидеть место, которое сделало меня счастливым.
Будет важно сыграть хороший матч в первом поединке в Риме. Я знаю, что в Украине всегда сложно играть, в Киеве нам нужно будет приложить максимум усилий. Это сложная, сильная команда, в обоих матчах нам придется оставаться на 100%", - сказал Фонсека.
Напомним, что первый матч противостояния состоится 11 марта в Риме. Ответный поединок состоится в Киеве на "Олимпийском" 18 марта.
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