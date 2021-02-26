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Сабо: У Динамо мало шансов пройти Вильярреал, Шахтеру ничего не светит с Ромой
"Оптимизм, это хорошо, но нужно реально смотреть на вещи"
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал
"Игра "Динамо" с "Брюгге" показала, что у динамовцев есть большие трудности с игрой в атаке. Буквально один свой момент команда реализовала, но в целом игра в атакующих действиях у киевлян не получалась. Ее не было. Видно, что Луческу создал сейчас команду, которая играет с прицелом на оборону, главная задача – не пропустить, а впереди уже как получится. Команда выжидает.
Думаю, в противостоянии с "Вильярреалом" шансов у "Динамо" не много. Испанцы фавориты и, скорее всего, пройдут нашу команду. Оптимизм, конечно, хорошо, но нужно реально смотреть на вещи. Соперничать с испанцами динамовцам будет сложно.
Что касается "Шахтера", то тут в первую очередь будет противостоянии двух португальских тренеров. Фонсека стабилизировал игру "Ромы", в Серии А она борется за высокие места. Но если "Шахтер" с "Ромой" собирается играть так, как в ответном матче с "Маккаби", ему ничего не светит. В Киеве команда Каштру играла плохо, даже безобразно. Видно было, что игроки вышли на поле с мыслями о том, что они уже прошли дальше. На "Рому", конечно, настрой будет другой. И Каштру есть над чем поработать в плане психологии своей команды", - сказал Сабо.
Напомним, что первые матчи данной стадии пройдут 11 марта 2021 года, ответные — 18 марта 2021 года.
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