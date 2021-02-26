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Сидорчук: Вильярреал – очень интересная и специфическая команда

Лига Европы
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Капитан Динамо подвел итоги жеребьевки ЛЕ

Сидорчук: Вильярреал – очень интересная и специфическая команда

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, которая в соперники киевлянам определила испанский "Вильярреал".

"На этом этапе Лиги Европы откровенно слабых команд уже нет. Все, кто пробился в 1/8 финала, имеют либо высокий игровой уровень, либо запредельную мотивацию и приличный состав. Поэтому не было смысла ожидать кого-то слабого или надеяться на очень благосклонный жребий.

Наш будущий соперник – "Вильярреал" – очень интересная и при этом достаточно специфическая команда. Меньше, чем они, в нынешнем чемпионате Испании проиграл лишь "Атлетико", но по количеству ничьих "Вильярреал" далеко впереди остальных команд в национальном чемпионате.

Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды побеждал с "Севильей" и выводил в финал "Арсенал". Для этого тренера нет секретов в еврокубковых битвах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

Безусловно, мы будем изучать "Вильярреал" очень подробно, но уже можно сказать, что у соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, качественный голкипер Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо.

Говорить о шансах не буду, это прерогатива болельщиков, журналистов и экспертов. Наша задача хорошо подготовиться к этим матчам и выложиться на все сто процентов! Уверен, что тренерский штаб "Динамо" определит правильное направление и мы воспользуемся нашими сильными сторонами", - сказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ФК Динамо

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