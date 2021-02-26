Сабо: Луческу - очень везучий тренер

Бывший главный тренер " Динамо " Йожеф Сабо прокомментировал победы "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, а также подвел итоги жеребьевки 1/8 финала турнира.

— Йожеф Йожефович, какие у вас впечатления от вчерашнего победного матча "Динамо" над "Брюгге"?

— Говоря о вчерашнем матче, ну повезло. Да, Буяльский забил красивый гол, была разыграна отличная комбинация. Но у "Брюгге" почти половина основных футболистов отсутствовала из-за коронавируса. Играли с дублем. Моментов голевых у киевлян вообще не было.

Но, Луческу есть Луческу. Легендарный Сэр Алекс Фергюсон в свое время, когда они выиграли Лигу чемпионов за три минуты, сказал: "Мало быть великим тренером, нужно еще везение". Луческу — очень везучий тренер. Посмотрим, что будет с "Вильярреалом".

— Как вам пара центральных защитников Забарный — Сирота? Александр попал в сборную недели Лиги Европы!

— Они молодцы! Игровая дисциплина в команде на очень высоком уровне. Это многое значит. Это позволяет им обороняться. После потери мяча они не прессингуют на половине поля соперника, а отбирают в середине поля. Но атаки я пока не вижу.

— Что скажете о жеребьевке 1/8? "Вильярреал" — не самый удачный вариант для "Динамо"?

— "Вильярреал" — хорошая команда, сейчас идет на шестом месте в чемпионате Испании. Нужно сказать, что у "Вильярреала" всегда была сильная, крепкая команда. Думаю, "Динамо" будет тяжело, это не команда из Нидерландов или Бельгии.

— То, что ответный матч будет в Испании — это минус для "Динамо"?

— Пока что динамовцы не могут играть первым номером. Самое главное для Луческу — это хорошая оборона: не пропустить, не дать противнику играть и забить. А свой момент они найдут и забьют.

— "Шахтер" в 1/8 встретится с "Ромой". Ваши ожидания от этого противостояния?

— Интересная пара. Недавно смотрел матч "Ромы", команда выглядит хорошо. Но дело в том, что что-то происходит в "Шахтере". Потому что так играть, как они играли в ответном матче с "Маккаби" — это безобразие. Такое количество брака, потерь мяча и, самое главное — неуважение к партнерам. Например, идет контратака, Матвиенко делает рывок и бежит 50 метров, а Тайсон, вместо того, чтобы ему отдать, уходит в середину поля и теряет мяч. И приходится бежать назад. Такие вещи непозволительны.

— "Рома" таких моментов не простит?

— Не простит, конечно. "Маккаби" мог даже обыграть "Шахтер". И были возможности, они создали больше голевых моментов, чем "Шахтер". Многие удивляются, что это не тот "Шахтер". Вместо того, чтобы отдать пас партнеру, начинают обыгрывать соперника. В итоге потеряли мяч и контратака. Вчерашняя игра "Шахтера" — это безобразие.