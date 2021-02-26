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Леоненко: С такой игрой болельщиков у Динамо не прибавится, даже если выиграют Лигу Европы
Эксперт говорит, что киевлянам повезло
Олександр Приходько
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором
"Усыпили "Брюгге". Две игры мы не видели Цыганкова. Сделал голевую, Буяльский забил. Я так понимаю, что один Буяльский и хочет играть. Я бы еще поздравил оборону, которая не дала ничего создать "Брюгге".
Про игру лучше не вспоминать. Лучше просто сказать – мы классно прошли. Ребята должны понимать, что с такой игрой далеко не уйдешь. Это случайно, а случайностей много не бывает.
"Брюгге" все устраивало. Никого не волновали больные. Два фактора сыграли против "Брюгге": усыпили и хорошо сыграли в обороне. Даже моментами нельзя это назвать. Один момент был у Шапаренко, где спас Миньоле.
Сейчас опять начнут выдумывать, что это шахматы. Даже если выиграешь кубок с такой игрой, болельщиков не прибавится. А все думают о болельщиках, которых из-за ковида не видели давно.
Луческу может говорить, что никто и не думал об 1/8 финала. "Шахтеру" тоже стоит об этом подумать. Ты обыграл "Реал", но плохо сыграл с "Маккаби". Прошли дальше – слава богу, но есть вопросы по игре.
Не дано динамовцам контролировать мяч. Я хочу балдеть от хорошей игры, но в "Динамо" нет исполнителей. Трудно будет Луческу что-то переделать. Мы привыкли бегать, кто-то что-то исполнил, выпрыгнув за счет фарта. Далеко не пройдем и удовольствия от игры не получим. Закономерный результат приходит только с игрой. Фарта много не бывает. Давайте идти дальше, но будет сложнее. Хотелось бы закономерностей", – сказал Леоненко.
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