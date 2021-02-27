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Запасной голкипер Брюгге после матча с Динамо сдал положительный тест на коронавирус
В команде уже девять инфицированных игроков
Бельгийский "Брюгге", который был соперником "Динамо" по 1/16 финала
После ответного матча с киевлянами (0:1) положительный тест сдал запасной вратарь команды Итан Хорват, который весь поединок провел на скамейке запасных.
Таким образом, на данный момент в команде инфицировано уже 9 игроков.
По этой причине Жупиле Лига приняла решении перенести матч чемпионата Бельгии "Гент" – "Брюгге", который должен был состояться на ближайших выходных.
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