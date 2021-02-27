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Запасной голкипер Брюгге после матча с Динамо сдал положительный тест на коронавирус

Лига Европы
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В команде уже девять инфицированных игроков

Запасной голкипер Брюгге после матча с Динамо сдал положительный тест на коронавирус

Новина українською

Бельгийский "Брюгге", который был соперником "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы, подтвердил еще один случай заражения коронавирусом.

После ответного матча с киевлянами (0:1) положительный тест сдал запасной вратарь команды Итан Хорват, который весь поединок провел на скамейке запасных.

Таким образом, на данный момент в команде инфицировано уже 9 игроков.

По этой причине Жупиле Лига приняла решении перенести матч чемпионата Бельгии "Гент" – "Брюгге", который должен был состояться на ближайших выходных.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Брюгге

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