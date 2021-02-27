Перед каждою грою! Тренерский штаб Динамо перед матчем с Брюгге сходил в церковь

В четверг в непростом матче киевское "Динамо" выиграло выездной поединок 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:0) и прошло в следующую стадию турнира.

Перед матчем в Бельгии тренерский штаб киевлян во главе с Мирчей Луческу решил сходить в церковь, и как видим, это принесло свои плоды.

Помимо Луческу, церковь посетили Эмил Карас, Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Михаил Михайлов.