Фонсека, Мхитарян и поиск самоидентификации. Что нужно знать о Роме

В 1/8 финала Лиги Европы "Шахтёр" встретится с "Ромой". Пикантное противостояние. Паулу Фонсека, уже выбивший в 1/16 одну из своих бывших команд - "Брагу" - назвал его судьбой. Будет очень любопытно уяснить, чему дончане научились без него, а римляне - с ним. Пикантно и противостояние с Генрихом Мхитаряном, в Риме вернувшим форму лучших времён. Шахтёрских времён. Более того, команды схожи даже больше, чем кажется, исходя из присутствия вышеуказанных персонажей. Что за соперник ожидает чемпиона Украины? Подробнее об этом ещё поговорим. Здесь же опишем в общих чертах.

Две команды, обе интересны

"Шахтёр" и "Рома" очень похожи. Прежде всего - в восприятии со стороны болельщиков и экспертов. Они нестабильны, их реальную силу трудно определить. Мнение о слабости "волков" и их тренера, о низком потолке развития весьма популярно, критики в адрес Фонсеки немало. Особенно - из-за плохой организации игры в обороне и провалов в матчах против грандов. С другой стороны, достаточно и комплиментов. Команда идёт в Топ-4 большую часть сезона, легко идёт в Лиге Европы, играет ярко и много забивает. Она абсолютно не унылая, не депрессивная. Наоборот, её матчи интересно смотреть.

Контрасты римлян велики. Например, между домом и выездом. Дома во всех турнирах "Рома" проиграла лишь один матч из 17-ти при четырёх ничьих. Причём в проигранном матче осталась вдевятером. В десяти из этих 17-ти забила три мяча и более. В том числе и в четырёх последних. В гостях же она проиграла пять матчей из последних девяти. Была разгромлена "Аталантой", "Наполи", "Лацио". Не забила в трёх в лиге подряд. В последнем, в Беневенто, не создала почти ничего даже играя в численном большинстве более получаса. А в Браге в Лиге Европы забила второй гол в численном большинстве.

Заметен также контраст между матчами против грандов и остальных. Последних "Рома" выносит играючи. 0:0 в Беневенто стал первой потерей очков в лиге в сезоне против команд ниже девятого места. В Лиге Европы софийский ЦСКА, "Клуж", "Янг Бойз" и "Брагу" она прошла с шестью победами и общей разницей мячей 17:6. А вот против команд, расположенных на первых семи местах своей лиги, она выступает крайне неудачно. В целом в каденцию Фонсеки набрала лишь 16 очков в 19-ти матчах. В том числе и три в семи - в нынешнем сезоне. Среди них 0:4 от "Наполи", 1:4 от "Аталанты", 0:3 от "Лацио".

Правда, следует отметить, что на её счету и ничьи с "Интером", "Ювентусом" и "Миланом" (2:2, 2:2 и 3:3), причём вполне справедливые, при очень приличном выступлении.

Стройплощадка

Характер, менталитет города семи холмов и семи спортивных радиостанций всегда вызывает шум и в самом популярном клубе в городе. В "Роме" никогда не тихо, все успехи и особенно проблемы раздуваются, все чувствуют потребность высказаться. Ныне она пытается успокоиться после очередной волны. Ссоры Фонсеки с Эдином Джеко. Босниец, третий бомбардир в истории клуба, был даже лишён капитанской повязки и сослан на трибуны. И не покинул клуб в январе лишь из-за неудачных переговоров с другими. Причём, похоже, часть игроков поддержала его и даже просила вернуть ему повязку.

В последнее время Эдин стал запасным форвардом, играющим больше в Лиге Европы, чем в Серии А. Хотя для "Шахтёра" это скорее плохие новости. Он зол, мотивирован и забил "Браге" в обоих матчах. Заложив фундамент для побед - 2:0 и 3:1.

В плане клубного строительства "джаллоросси" также начинают сначала. Бурная эра Джеймса Паллотты закончилась, ненавидимый болельщиками американец продал клуб своему соотечественнику Райану Фридкину. Последнему придётся исправлять финансовую ситуацию, приведшую к рекордному в истории клуба годовому убытку - 204-ём миллионам евро. Придётся назначить различных функционеров, которых сейчас не хватает. С начала года в клубе работает новый Генеральный директор Тьягу Пинту, исполняющий и обязанности спортивного. А контракт Фонсеки истекает по окончании сезона. Стройплощадка.

Кстати, Пинту также должен быть знаком некоторым работникам "Шахтёра". Ведь он пришёл из "Бенфики", где работал восемь лет на различных руководящих должностях.

Парадоксы стиля

В плане стиля игры команды также похожи. Обе на словах желают играть в атакующий футбол, основанный на владении мячом, коротком пасе. На самом же деле лучше всего себя чувствуют на просторе, в контратаках. И обе слишком увлекаются дриблингом, индивидуальными действиями. Также обе не признают удары из-за пределов штрафной, о чём Фонсеку уже не раз спрашивали. "Рома" была лишь 12-ой по ударам по воротам в целом в групповом турнире Лиги Европы, "Шахтёр" и вовсе последним в групповом турнире Лиги Чемпионов. По владению мячом в Серии А римляне всего лишь восьмые.

Их можно назвать странной командой. Играют по тактической схеме, которую тренер не любит. Просто потому, что 3-4-2-1 подходит игрокам и даёт результат. Фонсеке пришлось отступить от своих принципов. Бьют мало, но эффективно, по созданным моментам лучшие в своей лиге, по голам третьи. Пропускают мало ударов по воротам, но по пропущенным в лиге 12-ые. То есть и они, и против них реализуют с большим процентом точности. Должны получиться странные матчи. Обе команды будут искать мяч, но ничего из позиционной атаки не выжмут. Зато взрывные контратаки будут выглядеть великолепно.

Вместе с Кейном и Мюллером

В кадровом плане "Рома" страдает прежде всего в обороне. Правые латерали Рик Карсдорп и Бруно Перес выдают гораздо больше, чем от них ожидали, но всё же невысокого уровня. Лидер обороны предыдущего сезона Крис Смоллинг, тогда даже получивший кличку "Смальдини", ныне играет слабо и часто травмирован. Его молодые коллеги Ибаньес, Манчини и Кумбулла жутко нестабильны и также травмируются. В последних матчах в центре обороны пришлось даже играть опорнику Кристанте и тому же Карсдорпу. Зато слева играет стремительный наглый Спинаццола. Его дуэль с Додо будет очень любопытной.

В центре поля, кроме стабильного "питбуля" Жордана Верету (следует опасаться и его мощного удара издали), также немало проблем. Травмы, плохая форма, невысокий уровень, нежелание и неспособность играть в отборе. Следующий капитан, воспитанник клуба Лоренцо Пеллегрини прямо заявляет, что не любит действовать в отборе. Нередко его перемещают вперёд. И такой центр задаёт настроение всей команде, слабой в отборе, в единоборствах, в физической выносливости. Не случайно речь о безоговорочно лучшей команде своей лиги по забитым в первых таймах и лишь девятой - во вторых.

Зато атака на просторе действует отлично. Сыгранность, скорость, техника, нацеленность на ворота Пеллегрини, Педро, Мхитаряна, Спинаццолы, вернувшегося в январе Эль-Шаарави, центрфорвардов Майораля и Джеко впечатляет. Они способны наказать за любую ошибку, забить при минимуме шансов. Все умеют и отдать пас, и пробить. Генрих - наиболее успешный из них. Комбинация из девяти голов и восьми ассистов (или больше), кроме него, в лигах Топ-5 есть лишь у Харри Кейна, Бруну Фернандеша и Томаса Мюллера. Армянин играет как в лучшие годы в "Шахтёре" и "Боруссии".

Итак, каковы шансы "Шахтёра"? Если будет играть как против "Маккаби", то есть на уровне "Клужа" и ЦСКА - шансов никаких. Если же как против "Интера", который сильнее "Ромы" - способен преуспеть. Команды очень похожи, что неудивительно, учитывая недавнее прошлое Фонсеки в "Шахтёре". И в их битве всё могут решить реализация и характер. А также настроение. Которое у "Ромы" может быстро ухудшиться, если проиграет завтра "Милану" и потеряет место в Топ-4. Битва за "зону Лиги Чемпионов" в Италии сумасшедшая, и на дончан ментальных сил и внимания римлян может не хватить.