Сидорчук: В 1/8 ЛЕ нет откровенно слабых соперников

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, определившей в соперники киевской команде испанский "Вильярреал".

"На этом этапе Лиги Европы откровенно слабых команд уже нет. Все, кто пробился в 1/8 финала, имеют либо высокий игровой уровень, либо запредельную мотивацию и приличный состав. Поэтому не было смысла ожидать кого-то слабого или надеяться на очень благосклонный жребий.

Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды побеждал с "Севильей" и выводил в финал "Арсенал". Для этого тренера нет секретов в еврокубковых битвах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

Говорить о шансах не буду, это прерогатива болельщиков, журналистов и экспертов. Наша задача хорошо подготовиться к этим матчам и выложиться на все сто процентов! Уверен, что тренерский штаб "Динамо" определит правильное направление и мы воспользуемся нашими сильными сторонами", – цитирует Сидорчука официальный сайт киевлян.