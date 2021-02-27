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"Динамо придется прыгнуть выше головы". Эксперт - о жеребьевке ЛЕ для наших клубов

Лига Европы
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"Динамо придется прыгнуть выше головы". Эксперт - о жеребьевке ЛЕ для наших клубов

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Шахтер" преодолели стартовый раунд плей-офф Лиги Европы. Киевляне с большим трудом справились с "Брюгге", а горняки более спокойно прошли "Маккаби".

Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для нашего Youtube-канала подводит итоги 1/16 финала ЛЕ и анализирует шансы наших команд в следующем раунде. Напомним, что команде Мирчи Луческу предстоит встретиться с "Вильярреалом", а дончане сойдутся с "Ромой", которую тренирует экс-наставник "Шахтера" Пауло Фонсека.

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Тайм-коды:

00:11 - Почему Шахтер так слабо провел матч против Маккаби?
3:56 - Закономерная ли победа Динамо над Брюгге?
8:03 - Насколько физически сейчас готовы Шахтер и Динамо?
9:05 - Соперник Динамо - Вильярреал
11:33 - Соперник Шахтера - Рома

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В статье: Александр Севидов Халат Милевского
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
27.02.2021 в 14:29
Потратил на просмотр этого ролика 15 минут своей жизни. Хочу отметить, что из всей палитры футбольных экспертов (или: "экспертов"), представленных на этом сайте, самое приятное впечатление производит именно Севидов. Аргументировано, равноудаленно, профессионально.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
27.02.2021 в 14:48
С чувством, с толком, с расстановкой. (с)
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MIG-40 (Одесса)
27.02.2021 в 14:04
Все правильно сказано Александром Севидовым, соглашусь с ним на 99%. Но добавлю из своего наблюдения. "Рома" нестабильная команда - команда настроения. Она может как отыграть матч великолепно, так и провалить его с треском. Ну а испанцы ...., так и киевляни с Барсой в Каталонии, в Л.Ч. неплохо играли и очко могли положить себе в копилку. Так что, тут бабушка надвое сказала. Но однозначно, выше головы прыгнуть таки придется.) Желаю Шахтера и Динамо, высокого и затяжного прыжка в этом турнире.)
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