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"Динамо придется прыгнуть выше головы". Эксперт - о жеребьевке ЛЕ для наших клубов
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"Динамо" и "Шахтер" преодолели стартовый раунд плей-офф Лиги Европы. Киевляне с большим трудом справились с "Брюгге", а горняки более спокойно прошли "Маккаби".
Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов специально для нашего Youtube-канала подводит итоги 1/16 финала ЛЕ и анализирует шансы наших команд в следующем раунде. Напомним, что команде Мирчи Луческу предстоит встретиться с "Вильярреалом", а дончане сойдутся с "Ромой", которую тренирует экс-наставник "Шахтера" Пауло Фонсека.
Тайм-коды:
00:11 - Почему Шахтер так слабо провел матч против Маккаби?
3:56 - Закономерная ли победа Динамо над Брюгге?
8:03 - Насколько физически сейчас готовы Шахтер и Динамо?
9:05 - Соперник Динамо - Вильярреал
11:33 - Соперник Шахтера - Рома
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