Джеко пропустит первый матч против Шахтёра в 1/8 ЛЕ

Форвард "Ромы" Эдин Джеко не поможет команде в ближайшее время.

У 34-летнего боснийца диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра, из-за которого он пропустит ближайшие две недели.

Таким образом Джеко не поможет "волкам" в ближайших матчах с "Миланом", "Фиорентиной" и "Дженоа" в Серии А. Также крайне маловероятно, что Эдин успеет восстановиться к первой игре 1/8 финала против "Шахтёра", которая пройдёт 11 марта.

В этом сезоне на счету Джеко 10 голов в 25 матчах во всех турнирах.