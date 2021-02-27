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Джеко пропустит первый матч против Шахтёра в 1/8 ЛЕ
"Волки" лишились главной ударной силы
vbetnews
Форвард "Ромы" Эдин Джеко не поможет команде в ближайшее время.
У 34-летнего боснийца диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра, из-за которого он пропустит ближайшие две недели.
Таким образом Джеко не поможет "волкам" в ближайших матчах с "Миланом", "Фиорентиной" и "Дженоа" в Серии А. Также крайне маловероятно, что Эдин успеет восстановиться к первой игре 1/8 финала против "Шахтёра", которая пройдёт 11 марта.
В этом сезоне на счету Джеко 10 голов в 25 матчах во всех турнирах.
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