Более сильный чемпионат. Эксперт рассказал о главном преимуществе Ромы над Шахтером

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для "Халата Милевского" , поделился своими ожиданиями от противостояния между "Шахтером" и "Ромой", которое состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Преимущество соперникав том, что "Рома" играет в Серии А. Не думаю, что римляне намного сильнее в футбольном плане, если вообще сильнее "Шахтера", но каждый тур они играют в Серии А против серьезных соперников. Это держит их в хорошем тонусе.

"Шахтеру" в этом плане сложнее. Это не пустые слова, когда говорят, что чем сильнее чемпионат, тем проще играть в Европе. Сколько времени "Шахтер" контролирует мяч в чемпионате Украины? 70 процентов, 75, иногда даже больше. И все знают, что команда будет держать мяч и не отдавать. В европейских кубках с этим сложнее.

Будет неплохое противостояние. Сейчас я не отдал бы пальму первенства "Роме". Небольшое лирическое отступление. В свое время, когда я получал лицензию, одну из лекций читал Паулу Фонсека. Он говорил, что любит атакующий футбол, а я спросил - "скажите, в Португалии вы играли лишь от обороны, в таком стиле выиграли кубок". Он улыбнулся и признал, что в "Шахтере" у него более качественный подбор футболистов.

Я смотрел несколько матчей нынешней "Ромы". Сейчас это немного не тот футбол, который Фонсека ставил в "Шахтере", совсем другая лига. Там не позволяют расслабляться. Исходя из того, что я видел, не могу сказать, что фаворит пары "Рома".

После игр с "Маккаби" возникает опасения насчет "Шахтера", но на "Рому" лишний раз настраивать не нужно. Это хорошая вывеска для тех игроков, которые стремятся в Европу и как-то себя показать. Для них это будет серьезный вызов, "Роме" будет непросто", - заявил Севидов.