Грозный: Вильярреал - это лучший жребий для Динамо

Украинский тренер Вячеслав Грозный оценил шансы "Динамо" в противостоянии с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы .

"Это лучший жребий для "Динамо", так как это шестая сила в Испании. Только шестая сила Ла Лиги. Не будем забывать, что "Динамо" и "Шахтер" - это лидеры украинского футбола. Но у "желтой субмарины" есть топ-тренер, а именно Унаи Эмери, который очень хорошо играет в Лиге Европы и, можно сказать, это его турнир. Но он с "Севильей" хорошо играл в Лиге Европы. Там у него очень хорошо получалось. Есть ли у Эмери сейчас такая команда, как в "Севилье" была? Вне всякого сомнения, нет. Хотя, да, "Вильярреал" в 1/16 финала Лиги Европы дважды обыграл "Зальцбург".

А давайте посмотрим, что объединяет "Динамо" и "Вильярреал". Ответ такой: тренеры высочайшего уровня – Мирча Луческу и Унаи Эмери, которые выигрывали еврокубки. Луческу старше, мудрее, взрослее, а амбиции у каждого тренера высоки. Просто "Динамо" - лидер УПЛ, который выиграл Суперкубок Украины, а "Вильярреал" сейчас идет только на седьмом месте в Ла Лиге.

Можно ли играть с "Вильярреалом"? Не то, что можно. Нужно. Их капитаном является 35-летний хороший защитник Рауль Альбиоль, который играл за "Реал" и "Наполи". Высокорослый парень, который поиграл за сборную Испании. Но надо быть объективными, у нас в обороне играют молодые ребята: Забарный, Сирота и другие. Они идут на вырост и каждая игра для них очень много значит. Да, Рауль Альбиоль – очень приличный защитник, но сейчас он не играет на топ-уровне и в топ-команде. Хотя играть он умеет, безусловно. В связке он играет с хорошим 24-летним защитником Пау Торресом. Это два центральных защитника, которые очень прилично играют головой. С ними нужно быть внимательными на стандартах.

Хорош и Дани Парехо, которого мы помним по играм за "Реал", "Хетафе" и "Валенсию". Выделю нападающих "желтой субмарины". Особенно 27-летнего Пако Алькасера, который играл за ряд ведущих клубов и который забил за сборную Испании 12 мячей. Он быстрый нападающий с хорошим голевым чутьем, он очень забивной. Этот игрок представляет опасность и его нужно весь матч опекать. В паре с Алькасером играет 28-летний Херард Морено, которого также вызывают в сборную Испании. В принципе это те игроки, на которых стоит обратить внимание в "Вильярреале". Остальные ребята тоже умеют играть! Но уровень тех, кого я назвал, повыше, не обижая никого.

Динамовцы пройдут испанскую команду. Почему? "Вильярреал" очень миролюбивая команда по счету. В текущем сезоне Ла Лиги в 25 матчах они 13 раз сыграли вничью. Они мало побеждают. До этого в чемпионате Испании они выиграли у "Сельты" 8 января. С тех пор они не могут ни у кого выиграть. Это говорит о том, что им не хватает атакующего потенциала. Им нужна целая группа игроков, которая будет участвовать в атаке. Это не "Реал", не "Барса", не "Севилья", это другого плана команда. Вот эти 13 ничьих говорят о том, что динамовцы не проиграют "Вильярреалу" как минимум", - сказал Грозный.