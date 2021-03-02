Грозный: Я буду одним из немногих, кто скажет, что Шахтер пройдет Рому

Украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матчей 1/8 Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой".

"Не будем забывать, что "Шахтер" дважды обыграл "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". "Горняки" не проиграли "Интеру" - лидеру Серии А. Почему мы должны говорить: "О! "Шахтеру" играть с "Ромой". Пусть "Рома" говорит: "Ох, елки-палки, какой сложный жребий! Нам попался "Шахтер", который на равных играл с "Интером" и выбил "нерадзурри" из группы Лиги чемпионов. То есть, это "Рома" должна бояться дуэли с "Шахтером".

Захочет ли Фонсека что-то доказать? Да, как и любой тренер. Не только против "Шахтера", против любого клуба. Фонсека своим бывшим работодателям хочет показать, что он в Риме создал классную команду, что "Шахтер" не просто так его приглашал и он делал свою работу качественно. Также своей работой в "Роме" он хочет доказать, что не зря пишут о заинтересованности грандов к его персоне. То же самое касается и Каштру, у которого в активе уже есть успешные игры с "Реалом" и "Интером".

В принципе, больше должна нервничать "Рома", а не "Шахтер", который готовится к играм с римлянами, имея в активе удачные игры с "Интером" и "Реалом". Матчи с "Боруссией" Менхенгладбах? Такое в футболе бывает.

Я, может, буду одним из немногих, кто скажет, что "Шахтер" пройдет "Рому". За счет чего? За счет того, что с лидером Серии А "Интером" они играли на равных и ни в чем не уступали. А "Рома" слабее "Интера". "Рома" - это проходимая команда, которая имеет хороших футболистов, хорошего тренера и хорошую историю. Но не нужно забывать, что "Шахтер" выигрывал еврокубок и что это тоже команда с именем. "Шахтер" каждый год продает игроков в сильные европейские клубы. Также 18-го марта в Киеве будут фанаты "горняков" поддерживать. Первый матч "Шахтер" сыграет 11-го марта в гостях. То, что первый поединок в Риме, может, еще и лучше. У меня есть оптимизм", - сказал Грозный.