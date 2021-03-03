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Бутко: Часть сердца и души Фонсеки осталась с Шахтером. Это будут принципиальные матчи

Лига Европы
(1 голосов)

Противостояние Шахтера и Ромы в ЛЕ ожидается с повышенным интересом

Бутко: Часть сердца и души Фонсеки осталась с Шахтером. Это будут принципиальные матчи

shakhtar.com

Новина українською

Защитник Богдан Бутко, который выступает за турецкий "Эрзурумспор" на правах аренды, поделился ожиданиями от матчей 1/8 Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой".

- Богдан, вы играли под руководством Фонсеки, хорошо его знаете, скажите пожалуйста, насколько, по-вашему мнению, для него это будет принципиальный матч?

- Я думаю, это будет принципиальный матч для него. Потому что он много времени провел в "Шахтере" и, я думаю, часть его сердца и души осталась с "Шахтером". Поэтому это будет принципиальный матч. И тем более стадия 1/8 финала Лиги Европы обязывает, что немаловажно. Но, как говориться, игра покажет.

- Фонсека хорошо знает игроков "Шахтера", а игроки "Шахтера" в свою очередь знают принципы игры Фонсеки. Кому это больше поможет в предстоящем поединке?

- Да, все верно, и Фонсека знает игроков и игроки его принципы, поэтому очень интересно за этим будет наблюдать, возможно кто-то сумеет чем-то новым удивить. Думаю, все будут очень серьезно настраиваться, даже на тренировках. Посмотрим, кто сможет удивить.

- Для кого победа будет более ценной в этом противостоянии: для Фонсеки или для "Шахтера"?

- Вы знаете, я как игрок "Шахтера", много времени провел в клубе, поэтому, с моей стороны, мне бы хотелось победы "Шахтера", это будет ценнее намного, чем для "Ромы". Но это футбол и в этом противостоянии, думаю шансы 50 на 50. Все покажет игра. Я буду поддерживать только "Шахтер", чтобы они обязательно выиграли, поэтому желаю "Шахтеру" удачи в противостоянии с "Ромой".

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
03.03.2021 в 20:00
Якщо це так, то має програти колишньому клубу
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