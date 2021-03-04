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"Ты должен верить в свою команду". Динамо приглашают фанатов на матч с Вильярреалом

Лига Европы
(1 голосов)

Промо-ролик к поединку от киевлян

"Ты должен верить в свою команду". Динамо приглашают фанатов на матч с Вильярреалом

Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" презентовало промо-ролик к матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала".

На видео киевский клуб приглашает болельщиков прийти на матч и поддержать киевлян в первом матче еврокубка.

Напомним, что матч состоится 11 марта, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
04.03.2021 в 14:25
Хорошо хоть цену на билеты не сказали)
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 14:32
На Десну у Києві були квитки по 15 грн., а в Чернігові на Динамо по 150.
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