Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ты должен верить в свою команду". Динамо приглашают фанатов на матч с Вильярреалом
Промо-ролик к поединку от киевлян
Олександр Приходько
Киевское "Динамо" презентовало промо-ролик к матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала".
На видео киевский клуб приглашает болельщиков прийти на матч и поддержать киевлян в первом матче еврокубка.
Напомним, что матч состоится 11 марта, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамо Киев
Популярное сейчас
- Гендиректор Зари рассказал о ситуации с футболистами, у которых заканчивается контракт
- Динамо - Колос: проигнорированный фол на Супряге. В пользу Шахтера в УПЛ за подобное назначили пенальти
- Оболонь берет трех молодых к старту, Горняк-Спорт питается свободными агентами. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Грозный: Вильярреал - это лучший жребий для Динамо
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tenma7 (Чернигов)
04.03.2021 в 14:25
Ответить
0
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.03.2021 в 14:32
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...