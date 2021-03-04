Кирилл Ковалец: Фанаты Сент-Этьена кричали нам с русским акцентом "сукин сын"

Полузащитник " Александрии " Кирилл Ковалец в интервью журналу Футбол вспомнил выступления команды в группе Лиги Европы сезона 2019/20.

— Удовлетворены выступлением в Лиге Европы?

— Безусловно. Очень доволен. Думаю, вся страна довольна нашим выступлением. Как для первого раза — хорошие показатели, особенно если учесть, что почти для всех футболистов это было первое участие в еврокубках. Мы не провалили ни одной игры, везде боролись и брали очки.

— Лучший поединок?

— Против "Сент-Этьена" дома. Пережили сумасшедшие эмоции, когда Макс Задерака забил гол в компенсированное время. Уступать 0:2 и сравнять счет — дорогого стоит. Сама игра запомнилась не только тем, что свели матч вничью с крепким середняком французской лиги, но и по содержание все получалось. И, конечно, атмосфера "Арены-Львов". Это незабываемо! Во Львове "Александрию" тепло поддерживали, стабильно приходило по 7-8 тысяч. Спасибо львовянам! Это значит, что мы играли в привлекательный футбол, раз люди шли на каждый матч.

— Почувствовали разницу между "Вольфсбургом", "Сент-Этьеном" и "Гентом"?

— Самый сложный матч, наверное, был с "Вольфсбургом" в Германии. Дебют, все переживали, волновались, плюс команда из Бундеслиги. Немцы славятся своей организацией, сильны физически. По классу команды все примерно одинаковые. Не чувствовалось, что кто-то был явным фаворитом нашей группы. Три одинаковые команды из разных стран.

— Это же с Игорем Пластуном вы вместе в "Оболони" начинали?

— Да. Игорь после игр к нам подходил и выражал уважение ко всем ребятам, во всех интервью отмечал, что "Александрия" здорово выступила как для дебютанта.

— Яремчук и Безус "Александрию" не огорчали по старой дружбе?

— Можно и так сказать. Но Безус в Генте отдал две голевые, так что косвенно поучаствовал в нашем поражении (смеется).

— На каком стадионе самая футбольная атмосфера?

— Самый красивый стадион у "Вольфсбурга", но в отношении болельщиков однозначно равных нет фанам "Сент-Этьена". Там невероятные болельщики! Нигде таких не видел. Фанаты сидели как за нашими воротами, так и за "Сент-Этьена". Трибуны заполнились еще до того, как мы вышли на разминку. Кричали нам всякие гадости.

— Какие?

— "Сукин сын" и всякие другие провокации. Кричали с акцентом на русском, так смешно было (улыбается). Но мы нормально воспринимали, что еще могут болельщики кричать?!

— Когда "Шахтер" играл с "Вольфсбургом", не сомневались в успехе "горняков"?

— Не удивился совсем. "Шахтер" — суперкоманда, намного сильнее по качеству игры и индивидуально, чем "Вольфсбург". Я лично был уверен в успехе "Шахтера".