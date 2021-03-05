Полузащитник Ромы пропустит оба матча с Шахтером в 1/8 финала ЛЕ

Хавбек "Ромы" Жордан Верету пропустит как минимум месяц из-за травмы бедра. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

28-летний француз травмировался в матче с Фиорентиной (2:1) в среду и, по данным источника, может пропустить около 40 дней. Это значит, что он не сможет сыграть в двух матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

В текущем сезоне Верету во всех турнирах провел 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Также отмечается, что для замены француза у Фонсеки доступны три опции: Амаду Диавара, Лоренцо Пеллегрини и Брайан Кристанте.