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Полузащитник Ромы пропустит оба матча с Шахтером в 1/8 финала ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Один из лидеров итальянского клуба

Полузащитник Ромы пропустит оба матча с Шахтером в 1/8 финала ЛЕ

фото - Getty Images

Новина українською

Хавбек "Ромы" Жордан Верету пропустит как минимум месяц из-за травмы бедра. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

28-летний француз травмировался в матче с Фиорентиной (2:1) в среду и, по данным источника, может пропустить около 40 дней. Это значит, что он не сможет сыграть в двух матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

В текущем сезоне Верету во всех турнирах провел 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Также отмечается, что для замены француза у Фонсеки доступны три опции: Амаду Диавара, Лоренцо Пеллегрини и Брайан Кристанте.

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В статье: Жордан Верету Рома (Италия)
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Источник:
gazzetta.it

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 15:00
Пффффф.....) Вообще не суть! Тут либо захотят играть, либо дальше будут создавать видимость.....
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