Шевчук: Защитникам Шахтёра нужно быть очень внимательными с Мхитаряном

Экс-игрок "Шахтёра" Вячеслав Шевчук предостерёг защиту "горняков" по поводу своего бывшего партнёра по команде Генриха Мхитаряна перед матчами 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы".

"Генрих Мхитарян – большой профессионал. В первую очередь, очень воспитанный, интеллигентный человек, который проявляет уважение ко всем людям независимо от статуса. Что касается его сильных сторон, у Генриха очень высокая скорость, он отлично врывается в пространство, за спину, очень хорошо прессингует из глубины, дисциплинированный игрок.

Я не думаю, что сейчас он будет слишком мотивирован и с двойным настроем будет играть против "Шахтера". Мы часто с ним общаемся, и он всегда с большим уважением отзывается о своих бывших партнерах, о руководстве и президенте клуба. С большим удовольствием мы вспоминаем те замечательные времена, которые нам удалось провести в одной команде. Я не думаю, что он будет слишком мотивирован, он – профессионал, выступающий за "Рому" и все.

Безусловно защитникам "Шахтера" нужно быть очень внимательными. Генрих – опытный игрок, поэтому будет сложно ему противостоять", – цитирует Шевчука Сегодня.