  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вильярреал не будет тренироваться в Киеве перед игрой с Динамо
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильярреал не будет тренироваться в Киеве перед игрой с Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Испанцы опасаются в связи с эпидемиологической ситуацией в стране

Вильярреал не будет тренироваться в Киеве перед игрой с Динамо

twitter.com/VillarrealCF

Новина українською

"Вильярреал" не станет проводить тренировку в Киеве перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Динамо", который состоится уже 11 марта.

По информации Meta-ratings.com.ua, учитывая эпидемиологическую ситуацию, испанцы выразили желание максимально сократить время своего пребывания в Украине.

Унаи Эмери отказался от предматчевой тренировки в Киеве и большую часть времени его команда проведёт в закрытом режиме в столичном отеле "Хилтон".

Предматчевую пресс-конференцию и предыгровую тренировку "Вильярреал" проведет перед вылетом в Киев у себя дома.

Сразу после игры в Киеве "Вильярреал" отправится в аэропорт, чтобы покинуть Украину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
uprise (Минск)
07.03.2021 в 13:14
Динамочко принимает вызов и тоже перед Вильярреалом тренироваться не будет!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...