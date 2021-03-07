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Вильярреал не будет тренироваться в Киеве перед игрой с Динамо
Испанцы опасаются в связи с эпидемиологической ситуацией в стране
twitter.com/VillarrealCF
"Вильярреал" не станет проводить тренировку в Киеве перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Динамо", который состоится уже 11 марта.
По информации Meta-ratings.com.ua, учитывая эпидемиологическую ситуацию, испанцы выразили желание максимально сократить время своего пребывания в Украине.
Унаи Эмери отказался от предматчевой тренировки в Киеве и большую часть времени его команда проведёт в закрытом режиме в столичном отеле "Хилтон".
Предматчевую пресс-конференцию и предыгровую тренировку "Вильярреал" проведет перед вылетом в Киев у себя дома.
Сразу после игры в Киеве "Вильярреал" отправится в аэропорт, чтобы покинуть Украину.
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