Вильярреал не будет тренироваться в Киеве перед игрой с Динамо

"Вильярреал" не станет проводить тренировку в Киеве перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Динамо", который состоится уже 11 марта.

По информации Meta-ratings.com.ua, учитывая эпидемиологическую ситуацию, испанцы выразили желание максимально сократить время своего пребывания в Украине.

Унаи Эмери отказался от предматчевой тренировки в Киеве и большую часть времени его команда проведёт в закрытом режиме в столичном отеле "Хилтон".

Предматчевую пресс-конференцию и предыгровую тренировку "Вильярреал" проведет перед вылетом в Киев у себя дома.

Сразу после игры в Киеве "Вильярреал" отправится в аэропорт, чтобы покинуть Украину.