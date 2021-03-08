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Фонсека не уверен, что лидер атаки Ромы будет готов к матчу Лиги Европы с Шахтером
У римлян проблема
Фото: La Gazzetta dello Sport / Автор – неизвестен
Алленаторе римской "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал состояние форварда "волков" Эдина Джеко. Цитирует португальского специалиста La Gazzetta dello Sport.
"Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос: будет ли готов Джеко к матчу против донецкого "Шахтера". Эдин восстанавливается, на днях он вышел на поле. Мы посмотрим, в каком он будет состоянии в ближайшие дни".
Отметим, что в активе Джеко 10 забитых голов и 2 результативные передачи в 25 матчах в текущем сезоне. Напомним, Эдин не в строю уже почти 3 недели. Первый поединок между "горняками" и "джаллоросси" пройдет 11 марта.
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