  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фонсека не уверен, что лидер атаки Ромы будет готов к матчу Лиги Европы с Шахтером
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека не уверен, что лидер атаки Ромы будет готов к матчу Лиги Европы с Шахтером

Лига Европы
(1 голосов)

У римлян проблема

Фонсека не уверен, что лидер атаки Ромы будет готов к матчу Лиги Европы с Шахтером

Фото: La Gazzetta dello Sport / Автор – неизвестен

Новина українською

Алленаторе римской "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал состояние форварда "волков" Эдина Джеко. Цитирует португальского специалиста La Gazzetta dello Sport.

"Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос: будет ли готов Джеко к матчу против донецкого "Шахтера". Эдин восстанавливается, на днях он вышел на поле. Мы посмотрим, в каком он будет состоянии в ближайшие дни".

Отметим, что в активе Джеко 10 забитых голов и 2 результативные передачи в 25 матчах в текущем сезоне. Напомним, Эдин не в строю уже почти 3 недели. Первый поединок между "горняками" и "джаллоросси" пройдет 11 марта.

Читайте такжеПолузащитник Ромы пропустит оба матча с Шахтером в 1/8 финала ЛЕ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Лига Европы Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...