Фонсека не уверен, что лидер атаки Ромы будет готов к матчу Лиги Европы с Шахтером

Алленаторе римской "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал состояние форварда "волков" Эдина Джеко. Цитирует португальского специалиста La Gazzetta dello Sport.

"Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос: будет ли готов Джеко к матчу против донецкого "Шахтера". Эдин восстанавливается, на днях он вышел на поле. Мы посмотрим, в каком он будет состоянии в ближайшие дни".

Отметим, что в активе Джеко 10 забитых голов и 2 результативные передачи в 25 матчах в текущем сезоне. Напомним, Эдин не в строю уже почти 3 недели. Первый поединок между "горняками" и "джаллоросси" пройдет 11 марта.