Вильярреал объявил план тренировок накануне матча с Динамо

Испанский "Вильярреал" сообщил свой недельный тренировочный план накануне первого поединка 1/8 Лиги Европы с киевским "Динамо" и очередным матчем Ла Лиги.

К матчу, который состоится в четверг, "Вильярреал" работает в режиме одноразовых тренировок на своей базе "Сьюдад Депортиво" на западной окраине города Вильярреаль.

Последнюю, третью тренировку, подопечные Унаи Эмери проведут дома в среду в 11:00 по Киеву. А уже в четверг в 19:55 выйдут на поединок с "Динамо" в Киеве. В столице Украины, как сообщалось накануне, "Вильярреал" максимально ограничит контакты и тренироваться не будет.

Одноразовые тренировки исключительно на "Сьюдад Депортиво" будут и в пятницу и субботу. А в воскресенье "желтые" сыграют с "Эйбаром" в рамках чемпионата Испании в Примере, сообщают в клубе.