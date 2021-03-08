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Вильярреал объявил план тренировок накануне матча с Динамо
Тренируются только дома
Вільярреал
Испанский "Вильярреал" сообщил свой недельный тренировочный план накануне первого поединка 1/8 Лиги Европы с киевским "Динамо" и очередным матчем Ла Лиги.
К матчу, который состоится в четверг, "Вильярреал" работает в режиме одноразовых тренировок на своей базе "Сьюдад Депортиво" на западной окраине города Вильярреаль.
Последнюю, третью тренировку, подопечные Унаи Эмери проведут дома в среду в 11:00 по Киеву. А уже в четверг в 19:55 выйдут на поединок с "Динамо" в Киеве. В столице Украины, как сообщалось накануне, "Вильярреал" максимально ограничит контакты и тренироваться не будет.
Одноразовые тренировки исключительно на "Сьюдад Депортиво" будут и в пятницу и субботу. А в воскресенье "желтые" сыграют с "Эйбаром" в рамках чемпионата Испании в Примере, сообщают в клубе.
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