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Стали известны арбитры, которые рассудят матчи Динамо и Шахтер в Лиге Европы
Киевлян обслужит англичанин, горняков - португалец
Фото: premierleague.com
В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" примет "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет на выезде с "Ромой".
Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах украинских команд.
Так, матч "Динамо" - "Вильярреал" обслужит Майкл Оливер из Англии. Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт будут его ассистентами.
Матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11-го марта. Начало игры - в 19:55.
На игре "Рома" - "Шахтер" главным арбитром будет Артур Диаш с Португалии. Его помощники - Руй Тавареш и Паулу Соареш.
Поединок 1/8 финала также пройдет 11 марта. Начало встречи - 22:00.
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