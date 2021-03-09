Стали известны арбитры, которые рассудят матчи Динамо и Шахтер в Лиге Европы

В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" примет "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет на выезде с "Ромой".

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах украинских команд.

Так, матч "Динамо" - "Вильярреал" обслужит Майкл Оливер из Англии. Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт будут его ассистентами.

Матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11-го марта. Начало игры - в 19:55.

На игре "Рома" - "Шахтер" главным арбитром будет Артур Диаш с Португалии. Его помощники - Руй Тавареш и Паулу Соареш.

Поединок 1/8 финала также пройдет 11 марта. Начало встречи - 22:00.