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Витао: В матче с Ромой обязаны показывать свой лучший футбол

Лига Европы
(1 голосов)

Еврокубки возвращаются

Витао: В матче с Ромой обязаны показывать свой лучший футбол

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао рассказал о подготовке команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы".

"Поработали над стандартами как в атаке, так и обороне, потому что это очень важная составляющая игры, плюс над нашим планом на поединок с "Ромой": начало атаки, развитие, действия при защите.

Календарь матчей был через два дня на третий, сейчас же времени больше, и это имеет значение. Когда присутствует усталость, работа преимущественно восстановительная, а когда интервал шире, есть время для отдыха и полноценной подготовки к следующей игре. У нас были не самые ожидаемые результаты, но в последней игре мы смогли добиться победы. Важно продолжать. Обязаны показывать свой лучший футбол", - сказал Витао.

Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" состоится в четверг 11 марта в Италии.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Витао
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.03.2021 в 20:59
Та що за проблема, показати ваш найкращий футбол? Рецепт відомий, штовхайте суперників у спину, а потім показуйте судді, що вони "активно" лежать у офсайді і "блокують" вас. Справа в кишені, а як будуть якісь "нєпоняткі" - посилайтесь на головного фахівця планети Земля і його друга, лучі і баранку.
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download1 (huyersk)
09.03.2021 в 20:19
вже показали з Олімпіком та Агробізнесом
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