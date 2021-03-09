Витао: В матче с Ромой обязаны показывать свой лучший футбол

Защитник " Шахтера " Витао рассказал о подготовке команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы".

"Поработали над стандартами как в атаке, так и обороне, потому что это очень важная составляющая игры, плюс над нашим планом на поединок с "Ромой": начало атаки, развитие, действия при защите.

Календарь матчей был через два дня на третий, сейчас же времени больше, и это имеет значение. Когда присутствует усталость, работа преимущественно восстановительная, а когда интервал шире, есть время для отдыха и полноценной подготовки к следующей игре. У нас были не самые ожидаемые результаты, но в последней игре мы смогли добиться победы. Важно продолжать. Обязаны показывать свой лучший футбол", - сказал Витао.