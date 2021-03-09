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Витао: В матче с Ромой обязаны показывать свой лучший футбол
Еврокубки возвращаются
shakhtar.com
Защитник "
"Поработали над стандартами как в атаке, так и обороне, потому что это очень важная составляющая игры, плюс над нашим планом на поединок с "Ромой": начало атаки, развитие, действия при защите.
Календарь матчей был через два дня на третий, сейчас же времени больше, и это имеет значение. Когда присутствует усталость, работа преимущественно восстановительная, а когда интервал шире, есть время для отдыха и полноценной подготовки к следующей игре. У нас были не самые ожидаемые результаты, но в последней игре мы смогли добиться победы. Важно продолжать. Обязаны показывать свой лучший футбол", - сказал Витао.
Напомним, что матч "Рома" – "Шахтер" состоится в четверг 11 марта в Италии.
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