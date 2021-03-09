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Луческу: Шансы в матчах Ромы и Шахтера 50 на 50. Возможно, с небольшим преимуществом римлян

Лига Европы
(2 голосов)

Мирча Луческу дал свой прогноз на противостояние Шахтера и Ромы

Луческу: Шансы в матчах Ромы и Шахтера 50 на 50. Возможно, с небольшим преимуществом римлян

Фото - ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от матчей "Шахтера" и "Ромы" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Ваше мнение о противостоянии?

- Это две отличные команды, это будут сбалансированные матчи, скажем так, шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом "Ромы".

- "Шахтер" по-прежнему силен, как в свое время?

- У них все еще есть большие таланты. Мы начали цикл с бразильцами, которых клуб успешно продавал. "Шахтеру" будет сложно в полузащите, они потеряли Степаненко и Малышева из-за травм, но у них есть Маркос Антонио и Патрик.

- Что вы думаете о "Роме"?

- Я слежу за Серией А, "Рома" тоже растет, у них интересная молодежь, Фонсека добивается хороших результатов, но он должен обращать внимание на старую гвардию "Шахтера", они по-прежнему конкурентоспособны и имеют опыт, который могут реализовать.

- Фонсека много выиграл с "Шахтером", который он унаследовал от вас…

- Он принял полностью сформированную команду. Было разумно продолжать работу, которую создал клуб, ничего не трогая.

- Вы хорошо знаете Мхитаряна...

- Он мой хороший друг, я привел его к нам, когда он был в другой команде в Донецке ("Металлург"). У него была отличная карьера. Он может сделать разницу в этом противостоянии. Он очень хорошо знает "Шахтер", но и "горняки" его знают.

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В статье: Мирча Луческу Генрих Мхитарян Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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(2 голосов)
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Источник:
giallorossi.net

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.03.2021 в 21:57
Говорити --- не по полю бігати.
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Kolibri (Киевоград)
09.03.2021 в 21:54
Про свои шансы расскажи, дедуган!
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kotigorok (Чернігів)
09.03.2021 в 21:21
Мабуть сподівається, що Наперсточник знову покличе в потопаючий Смоктар? Дуже добренький.
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-3
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Kolibri (Киевоград)
09.03.2021 в 21:55
Он только и нужен этому днищу!
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0
0
aleks68
09.03.2021 в 22:06
займись своей десной чмо и не гавкай
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