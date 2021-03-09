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Луческу: Шансы в матчах Ромы и Шахтера 50 на 50. Возможно, с небольшим преимуществом римлян
Мирча Луческу дал свой прогноз на противостояние Шахтера и Ромы
Фото - ФК Шахтер
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от матчей "Шахтера" и "Ромы" в 1/8 финала
- Ваше мнение о противостоянии?
- Это две отличные команды, это будут сбалансированные матчи, скажем так, шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом "Ромы".
- "Шахтер" по-прежнему силен, как в свое время?
- У них все еще есть большие таланты. Мы начали цикл с бразильцами, которых клуб успешно продавал. "Шахтеру" будет сложно в полузащите, они потеряли Степаненко и Малышева из-за травм, но у них есть Маркос Антонио и Патрик.
- Что вы думаете о "Роме"?
- Я слежу за Серией А, "Рома" тоже растет, у них интересная молодежь, Фонсека добивается хороших результатов, но он должен обращать внимание на старую гвардию "Шахтера", они по-прежнему конкурентоспособны и имеют опыт, который могут реализовать.
- Фонсека много выиграл с "Шахтером", который он унаследовал от вас…
- Он принял полностью сформированную команду. Было разумно продолжать работу, которую создал клуб, ничего не трогая.
- Вы хорошо знаете Мхитаряна...
- Он мой хороший друг, я привел его к нам, когда он был в другой команде в Донецке ("Металлург"). У него была отличная карьера. Он может сделать разницу в этом противостоянии. Он очень хорошо знает "Шахтер", но и "горняки" его знают.
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