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Шахтер перед Ромой сдал тесты на коронавирус. Все результаты - отрицательные

Лига Европы
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В Италию команда вылетает в среду

Шахтер перед Ромой сдал тесты на коронавирус. Все результаты - отрицательные

shakhtar.com

Новина українською

Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" "Шахтер" сдал обязательные тесты на коронавирус.

Все результаты тестов, которые сдали игроки и персонал "Шахтера", оказались отрицательными.

Команда отправится в Рим на игру Лиги Европы утром 10 марта.

Напомним, что поединок состоится в четверг 11 марта и начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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