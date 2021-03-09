Шахтер перед Ромой сдал тесты на коронавирус. Все результаты - отрицательные

Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" " Шахтер " сдал обязательные тесты на коронавирус.

Все результаты тестов, которые сдали игроки и персонал "Шахтера", оказались отрицательными.

Команда отправится в Рим на игру Лиги Европы утром 10 марта.

Напомним, что поединок состоится в четверг 11 марта и начнется в 22:00.