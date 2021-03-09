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Шахтер перед Ромой сдал тесты на коронавирус. Все результаты - отрицательные
В Италию команда вылетает в среду
shakhtar.com
Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" "
Все результаты тестов, которые сдали игроки и персонал "Шахтера", оказались отрицательными.
Команда отправится в Рим на игру Лиги Европы утром 10 марта.
Напомним, что поединок состоится в четверг 11 марта и начнется в 22:00.
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Источник:Твиттер Шахтера
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