Рауль Альбиоль: Собираемся в матче с Динамо прервать нашу неудачную серию

Защитник "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал последние неудачные результаты команды. "Вильярреал" не побеждает в чемпионате Испании 7 матчей подряд.

"Сейчас не лучший для нас момент, мы прекрасно это понимаем. Мы долгое время не проигрывали, а потом началась эта полоса и мы должны ее прервать. Мы знаем, что мы должны реагировать и исправлять то, что делаем неправильно.

Мы не можем опускать руки, мы должны продолжать борьбу, и у нас есть время, чтобы отреагировать и все изменить. Только вместе мы сможем закончить сезон так, как хотим.

Лига Европа может помочь нам изменить эту ситуацию. Мы ориентируемся на "Динамо", собираемся достичь хорошего результата, который изменит нашу неудачную динамику", – сказал Альбиоль.