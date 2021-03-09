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Рауль Альбиоль: Собираемся в матче с Динамо прервать нашу неудачную серию
Дела в чемпионате у Вильярреала идут не лучшим образом
Pablo Morano/MB Media/Getty Images
Защитник "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал последние неудачные результаты команды. "Вильярреал" не побеждает в
"Сейчас не лучший для нас момент, мы прекрасно это понимаем. Мы долгое время не проигрывали, а потом началась эта полоса и мы должны ее прервать. Мы знаем, что мы должны реагировать и исправлять то, что делаем неправильно.
Мы не можем опускать руки, мы должны продолжать борьбу, и у нас есть время, чтобы отреагировать и все изменить. Только вместе мы сможем закончить сезон так, как хотим.
Лига Европа может помочь нам изменить эту ситуацию. Мы ориентируемся на "Динамо", собираемся достичь хорошего результата, который изменит нашу неудачную динамику", – сказал Альбиоль.
Напомним, что первый матч "Динамо" и "Вильярреала" состоится в Киеве 11 марта.
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