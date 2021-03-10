Хроники хаоса. UA-Футбол представляет соперника: Рома

В четверг в 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтёр" встретится с "Ромой". Поэтому предлагаем вам познакомиться с этим соперником поближе. Для этого советуем также обратить внимание на ссылки на статьи о её состоянии в предыдущие годы. Здесь же опишем нынешнюю ситуацию, а также поговорим о духе и атмосфере клуба в целом.







Особенный

Вряд ли в лигах Топ-5 есть ещё такой же особенный клуб как "Рома". Клуб с одновременно такой страстью, с такой привязанностью к нему, с таким оживлённым обсуждением, шумихой вокруг него. У традиционных грандов нет такой страсти, у дортмундской "Боруссии" и "Атлетик" Бильбао нет такой шумихи. "Наполи" похож, но там скорее создали культ личности одного человека. Среди большинства болельщиков в Риме царит культ клуба. Для них "игрок "Ромы", "воспитанник "Ромы" в первой команде", "капитан "Ромы" - это сакральные состояния, придающие особый статус, особый ореол.

Ко всему этому добавляются и невероятные контрасты. Социальные и даже политические. За "волков" болели и болеют многие деятели искусства, богема Италии и других стран. От Лучано Паваротти до даже Уилла Смита. При этом она и команда рабочего класса, за которую болеют низшие слои населения. Она относится к левому политическому крылу, но её наиболее сильные фанатские фирмы ныне - правые. А основателем клуба, давшим указание в 1927-ом году об объединении трёх римских клубов в один с целью усилить Рим как спортивный город, фактически является Бенито Муссолини.

У кого ещё есть такая легенда одного клуба, такой Император, Восьмой Царь Рима как Франческо Тотти?

Об изгнании кого из клуба как не Даниэле Де Росси Corriere Dello Sport выдаст заголовок "Разорванное Сердце"? О ком ещё 24 часа в сутки разговаривают семь местных радиостанций и миллионы в домах и кафе? Где ещё считают, что игра, клубные принципы, верность, любовь выше результатов? Где ещё Рометта, юная команда из воспитанников клуба середины 70-х, не выигравшая ничего, но игравшая ярко, будет вспоминаться с не меньшим восхищением, чем три обладателя Скудетто?

Разгребание завалов

Правда, у такой страсти и любви есть и оборотная сторона. С ними часто перебарщивают. Любой провал, как и любой успех здесь воспринимается сильнее, чем нужно. Здесь объявляют войну владельцу из-за того, что он "бездушный американец с холодным бизнес-проектом". Здесь ненавидят "Ювентус", считая его таким же бездушным холодным итальянцем. Здесь просто научились быть пессимистами, страдать и не ожидать ничего, кроме внутренних скандалов и поражений в решающие моменты от циничных соперников. Победа над "Дженоа" в воскресенье в циничном ювентусовском стиле здесь удивила.

За последние восемь месяцев "Рома" пережила смену владельца, два технических поражения - за запись 23-летнего игрока в список юниоров и за шесть замен. За каждое из них полетели головы мелких секретарей. Причём один из них ушёл в... "Верону", которой и присудили одну из технических побед. Пережила и ссору главного тренера с капитаном с отниманием у последнего капитанской повязки. И скандальный уход спортивного директора с судом с клубом. Директора, которого также брали со скандалом. Дисквалификацию Генерального директора на месяц за нарушение коронавирусного протокола.

Новые владельцы - группа Фридкина - пытаются разгрести финансовые завалы, образовавшиеся ещё до коронавируса, вынужденно радуясь "всего" 73-ём миллионам убытка за первую половину сезона 2020/21. Пытаются также заполнить пустые кабинеты нужными функционерами. Например, директором, отвечающим и за спортивный департамент, назначен Тьягу Пинту, до этого девять лет работавший в "Бенфике". Он желает ставить на атаку, на аналитический отдел с новейшим технологиями, на молодёжь. А прежде всего не хочет хаоса. Но хаос сильнее его и клуба. И совершенно никого не удивляет.

Лишь один факт. После унылой ничьей в первом туре в Вероне котировки букмекеров на попадание "Ромы" в Топ-4 упали на 18 процентов. После новостей о техническом поражении - ещё на восемь. Настолько колебания вокруг этого клуба сильны, настолько торжествует неуверенность в нём. Как работать в таких условиях?

Тренер

Как справляется со всем этим Паулу Фонсека? Как может. Предыдущий владелец Джеймс Паллотта и вовсе был очарован им. Де Росси передавал слова своего отца Альберто, тренера Примаверы, о том, насколько приятен португалец, насколько умеет расположить к себе и увлечь своими идеями. В его пользу можно сказать, что его команда всегда пытается играть открыто, ярко, быстро, за её матчами почти всегда приятно наблюдать. Он нашёл в других клубах молодёжь, на которую ранее не обращали внимания - Рохера Ибаньеса, Гонсало Вильяра, Борху Майораля - и развивает её.

Его слова о постоянном желании доминировать, владеть мячом, разыгрывать мяч коротко от обороны, прессинговать, о том, что процесс не менее важен, чем результат, нравятся многим. В том числе и хозяевам, желающим развивать бренд "Ромы" и сделать его популярным во всём мире. Он создал себе группу поддержки. При этом продемонстрировал тактическую гибкость. Вовремя отказался от любимой тактической схемы, перешёл на 3-4-2-1, что ранее даже не мог себе представить - и получил дивиденды. Семь побед в девяти матчах в предыдущем сезоне, четвёртое место в лиге в нынешнем.

Вместе с тем, партия его противников также слышна, и даже сильнее. "Рома" Фонсеки не прессингует высоко, в отборе мяча она слаба, лишь 17-я в Серии А. Слаба физически, что заметно по соотношению мест в лиге по забитых в первом и втором таймах - первое и седьмое. И в позиционной атаке, что противоречит принципам самого португальца. По владению мячом в лиге лишь седьмая. Насыщенность центральной зоны позволяет организовывать стремительные красивые контратаки с короткими пасами. Но она же мешает растягивать на флангах низко сидящего соперника вплоть до беспомощности.

Слаба и оборона, по пропущенным в лиге команда лишь девятая. Латерали слишком бегут вперёд, вратари ненадёжны, центральные защитники плохо сыграны. Во многом - из-за частых травм. В феврале даже приходилось ставить в центр обороны латералей Карсдорпа и Спинаццолу, а опорник Кристанте вот уже год играет там. Правда, "Рома" не пропускает много ударов по воротам, в этом компоненте одна из лучших в лиге и Лиге Европы. Зато процент опасных пропущенных очень велик. Как и привозов. Пропущенные из-за потери мяча при розыгрыше коротко от своих ворот для неё обычное дело.

Война с капитаном, избиение слабых

"Рома" играет очень хорошо против более слабых соперников. Моменты против неё нужно реализовывать с высоким процентом точности. Для этого нужен класс игроков, класс форвардов. Нужен класс и для предотвращения её быстрых прорывов. Середнякам и аутсайдерам такого не хватает. Поэтому римляне в лиге в 15-ти матчах против команд, идущих ниже девятого места, потеряли лишь два очка. Если учитывать концовку предыдущего сезона - два в 21-ом. А в восьми матчах Лиги Европы против "Клужа", "Янг Бойз", софийского ЦСКА и "Браги" добыли шесть побед и ничью с общей разницей мячей 17:6.

С другой стороны, против грандов настолько нестабильная несбалансированная команда часто рассыпается. Общий показатель в лиге времён Фонсеки против команд из первой семёрки - 16 очков в 19-ти матчах. В сезоне 2020/21 - три в восьми. Правда, эти три, ничьи с "Ювентусом", "Интером" и "Миланом", были весьма качественными. Против первых двух она отыгралась в концовке. Против "Юве" в гостях (0:2) доминировала, победила по ударам по воротам со счётом 14:3, с "Миланом" дома (1:2) боролась яростно, немало создала. Но были и 1:4 от "Аталанты", 0:4 от "Наполи", 0:3 от "Лацио".

Также расшатывает команду ссора с Джеко. Бывший капитан и третий бомбардир в истории клуба ныне переведён в запасные. Причём часть игроков во главе с новым капитаном Лоренцо Пеллегрини (воспитанников клуба и римлянином) поддерживают его и даже просили тренера вернуть Эдину повязку. В чём вообще ссора? Ещё после безвольного вылета из Лиги Европы предыдущего сезона от "Севильи" босниец в открытую, на камеру, заявил о плохой физической и тактической подготовке команды, о неготовности к соперникам, о слабой работе на тренировках. Уже тогда были посеяны зёрна вражды.

После позорного вылета из Кубка от "Специи" в январе с двумя удалениями в течение двух минут и техническим поражением далее он повторил обвинения. Также был разозлён тем, что "козлами отпущения" за шестую замену сделали двух секретарей клуба, уволив их. И, видимо, высказал лишнее. Возможно, не только тренеру, но и руководству клуба. За что и был наказан.

В целом, Фонсека отказался от немалого пласта своего стиля, при этом сохранил его часть. Что вызвало дисбаланс в команде и проблемы против грандов. Вызвали дисбаланс и ссоры с лидером команды. А это уже заставляет Дэна и Райана Фридкиных думать о смене тренера. Они ищут более статусного, титулованного специалиста. Всё будет зависеть от результатов в лиге, и, в меньшей степени - в Лиге Европы.

Во второй части знакомства с "Ромой" мы поговорим о форме и результатах команды в последних матчах, а также о её игроках.