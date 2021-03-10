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Защитник Вильярреала вернулся к тренировкам перед матчем с Динамо
Он отсутствовал с конца прошлого лета
Фото: Villarreal Twitter
Защитник "Вильярреала" Альберто Морено восстановился и вернулся в общую группу "желтой субмарины". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В конце августа 2020-го года Морено получил повреждение крестообразных связок в товарищеском матче против "Тенерифе". В этом сезоне защитник не провел ни одной официальной игры за Вильярреал.
Однако появление Морено на поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" находится под вопросом, так как у футболиста долго не было игровой практики.
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта.
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