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Защитник Вильярреала вернулся к тренировкам перед матчем с Динамо

Лига Европы
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Он отсутствовал с конца прошлого лета

Защитник Вильярреала вернулся к тренировкам перед матчем с Динамо

Фото: Villarreal Twitter

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Защитник "Вильярреала" Альберто Морено восстановился и вернулся в общую группу "желтой субмарины". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В конце августа 2020-го года Морено получил повреждение крестообразных связок в товарищеском матче против "Тенерифе". В этом сезоне защитник не провел ни одной официальной игры за Вильярреал.

Однако появление Морено на поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" находится под вопросом, так как у футболиста долго не было игровой практики.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта.

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В статье: Динамо (Киев) Альберто Морено Вильярреал
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Источник:
Villarrealcf.es

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