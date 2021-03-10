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Без Хочолавы и с Вьюнником. Шахтер отправился на матч Лиги Европы с Ромой

Лига Европы
(1 голосов)

Тренерский штаб взял с собой 23 игроков

Без Хочолавы и с Вьюнником. Шахтер отправился на матч Лиги Европы с Ромой

Фото: fcshakhtar

Новина українською

"Шахтер", сегодня, 10 марта, отправился в Рим на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой". В состав делегации вошли 23 футболиста, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

  • Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.
  • Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь.
  • Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка.
  • Форварды: Мораес, Вьюнник.

Напомним, поединок Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта. Встреча начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия)
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Источник:
FCShakhtar

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Комментарии (1)
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Федотов Артем (Харьков)
10.03.2021 в 11:16
главное не облажайтесь сильно
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