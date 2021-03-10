Без Хочолавы и с Вьюнником. Шахтер отправился на матч Лиги Европы с Ромой

"Шахтер", сегодня, 10 марта, отправился в Рим на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой". В состав делегации вошли 23 футболиста, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.

Шевченко, Пятов, Трубин. Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь.

Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь. Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка.

Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка. Форварды: Мораес, Вьюнник.

⚒ Список игроков «Шахтера», полетевших в Рим на матч с «Ромой» ????



???? Поединок @EuropaLeague #РомаШахтер состоится в четверг и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/zfdPSeZiat — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2021

Напомним, поединок Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта. Встреча начнется в 22:00.