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Без Хочолавы и с Вьюнником. Шахтер отправился на матч Лиги Европы с Ромой
Тренерский штаб взял с собой 23 игроков
Фото: fcshakhtar
"Шахтер", сегодня, 10 марта, отправился в Рим на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой". В состав делегации вошли 23 футболиста, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
- Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.
- Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь.
- Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка.
- Форварды: Мораес, Вьюнник.
⚒ Список игроков «Шахтера», полетевших в Рим на матч с «Ромой» ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2021
???? Поединок @EuropaLeague #РомаШахтер состоится в четверг и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/zfdPSeZiat
Напомним, поединок Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта. Встреча начнется в 22:00.
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Источник:FCShakhtar
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Комментарии (1)
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Федотов Артем (Харьков)
10.03.2021 в 11:16
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