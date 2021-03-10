Шахтер и римское браво. Как это было

Рим, где в четверг "Шахтеру" предстоит провести первый поединок 1/8 Лиги Европы, никак не назовешь счастливым для "горняков" городом. Из четырех предыдущих визитов "оранжево-черных" на "Стадио Олимпико" три закончились их поражениями, в том числе двумя крупными. Но есть в истории взаимоотношений дончан с Вечным городом и одно светлое пятно – вынос "Ромы" 10-летней давности в дебютном для "Шахтера" плей-офф Лиги чемпионов. Тогда Срна и компания одолели "джалоросси" дважды – и в Риме, и в Донецке. Автору посчастливилось вживую наблюдать оба поединка. И раз уж так случилось, что юбилей той памятной "охоты на волков" совпал с очередным вояжем "оранжево-черных" в столицу Италии, грех не достать из закромов фрагменты тогдашних путевых заметок…

* Тот выезд был вообще удивительным и запоминающимся. Достаточно сказать, что делегация "Шахтера", включавшая и группу украинских журналистов, прибыла в Рим за 4 дня (!) до матча. Столь раннее появление "оранжево-черных" на месте предстоящей еврокубковой баталии объяснялось двумя причинами. Во-первых, на Апеннинах (где столбик термометра поднимался тогда днем до +16 градусов) условия для подготовки подопечных Мирчи Луческу к их первому в календарном году официальному поединку были несравнимо лучше, чем в холодном Донецке, провожавшем команду снежной метелью. А во-вторых, это было связано с желанием наставника "горняков" провести серьезную предварительную разведку. Луче заранее решил, что крайнюю перед встречей с дончанами игру "Ромы" в Серии А – домашнее рандеву с "Наполи" – "Шахтер" должен посетить в полном составе. Поскольку никакие видеодосье о будущем сопернике и атмосфере на стадионе, где предстоит играть, не могут заменить живые впечатления. И этот ход себя оправдал: понаблюдав за тем, как южане прибили хозяев (2:0), "горняки" окончательно утвердились во мнении, что если "волков" бояться, то и в Рим лучше не ездить.

* Еще по прилету в аэропорту мы убедились, что далеко не весь Рим будет желать "горнякам" поражения. "Шахтар"?, – улыбнулся нам в зоне паспортного контроля один из офицеров пограничной службы. – Желаю удачи. Лациале с вами!". А когда автор, гуляя по Вечному городу, сделал селфи с бравыми римскими карабинерами, между делом поинтересовался у них, за какой из столичных клубов они болеют. Их ответ прозвучал неожиданно: "Ни за какой. Тиффози "Ромы" и "Лацио" доставляют нам слишком много хлопот, чтобы еще и симпатизировать кому-то из них".

* За день до матча игроки и тренерский штаб "Шахтера" за моральной подпиткой перед боем с "Ромой" заглянули в Ватикан, где подробно рассмотрели красоты Собора святого Петра, включая усыпальницу самого апостола. В роли экскурсовода для своих подопечных выступал сам Мирча Луческу. Директор музея, расположенного в недрах собора, разрешил "горнякам" снимать даже там, где для обычных посетителей действовала табличка "Сьемка запрещена". При этом все 45 минут пребывания в храме горняков сопровождали местные охранники, один из которых сфотографировался на память с Луческу.

* На предматчевой пресс-конференции наставника "Ромы" Клаудио Раньери хитом вечера стала реакция алленаторе римлян на витиеватый вопрос одного из итальянских журналистов, в котором тот напомнил, что дончане проведут лишь первый официальный поединок после затяжных зимних каникул. Синьор Клаудио не дал ему закончить, повеселив зал досрочным ответом: "Но они ж ведь не на горных лыжах катались все это время".

* Перед игрой мы с коллегами ванговали, что одним из залогов будущего успеха "горняков" вполне может стать факт присутствия на игре Любоша Михела, на тот момент – главы департамента международных соревнований "Шахтера". Поскольку в бытность арбитром словак зарекомендовал себя страшно нефартовым рефери для римских клубов: четырежды обслуживал матчи ЛЧ с их участием (дважды – "Ромы" и дважды – "Лацио"), и всякий раз эти поединки заканчивались поражением команд из Вечного города. Наши надежды в итоге оправдались – "Волки" в присутствии Михела вновь проиграли, причем, и дома, и в гостях.

* Когда за 2 часа до игры болельщиков начали пускать на стадион, визуально многие тиффози занимали свои места на трибунах уже достаточно разогретыми. И не только пивом. Местная фишка – боргетти, ликерный напиток на основе кофе и алкоголя. Как поясняли итальянские коллеги, сей продукт активно потребляют на местных стадионах по трем причинам: удобно проносить (продается в маленьких, похожих на крупнокалиберные патроны пластиковых бутылочках), хорошо "вставляет" (крепость его доходит до 25 %) и стоит всего 1 евро. А красно-черно-желтые цвета тары, словно намекающие, что это горячительное создано специально для поклонников "Ромы", побуждало болельщиков "джалоросси" поглощать его перед матчами своих любимцев с особым энтузиазмом.

* До матча в пресс-центре "Стадио Олимпико" автор повстречал Кристиана Пануччи. Знаменитый в недавнем прошлом защитник, дважды побеждавший в Лиге чемпионов (с "Миланом" и "Реалом"), а в составе "Ромы" дважды бравший Кубок Италии, в 2011-м работал футбольным экспертом на канале Sky Sports. Несмотря на звездный статус, в общении Пануччи оказался очень простым и приятным человеком, охотно фотографировался со всеми желающими. Но какие-то прогнозы на предстоящий матч давать отказался. "Я не даю прогнозов, я комментирую увиденное", – отшутился Кристиан. Тем временем на больших экранах пресс-центра транслировалось, как команды приезжают на стадион. Камеры "вели" соперников до самых раздевалок, выхватывая крупные планы главных действующих лиц предстоящего сражения. И если Мирча Луческу был – сама умиротворенность, то Клаудио Раньери заметно нервничал: бледное лицо, бегающий взгляд, плотно сжатые губы. "Конечно волнуется, – согласился с таким предположением один из итальянских коллег. – Ведь эта игра может стать для него последней у руля "Ромы".

* Во время матча окрестности стадиона патрулировал полицейский вертолет. Начал — за час до поединка, закончил — спустя час после финального свистка. Но в середине первой половины, наверное, и десяток геликоптеров не смог бы заглушить рев Curva Sud, взорвавшейся после того, как Разван Рац подправил в свои ворота удар Перотты. Причем, гол "Ромы" был абсолютно логичным. Перед этим фанам "горняков" несколько раз уже пришлось схватиться за сердце. Откровенно говоря, в тот момент казалось, что сейчас будет и второй, и третий. Так и вышло. Но немного наоборот. Еще до конца тайма три мяча побывало в сетке "Ромы". Буквально в следующей атаке после пропущенного мяча Жадсон с помощью рикошета от защитника сравнял счет. Затем он же ассистировал Дугласу Косте, который в лучших традициях Месси пошел в дриблинг и положил мяч левой в дальний угол. А затем коленки дрогнули у победителя ЛЧ Риизе, просто подарившего "оранжево-черным" выход два в один. Адриано наказал хозяев – и это уже 3:1! Те 12 минут "Шахтера" в Риме были каким-то ураганом! Впрочем, следует отдать должное и сопернику – слышали бы вы каким свистом провожали игроков "Ромы" на перерыв трибуны. После такого выходить играть вторую половину не захочешь. Но римляне не струсили, вышли, и даже один мяч отыграли. Причем Менез забил красивейшим ударом – точно в "девятку". Большего им не позволили гости. А для главного фантазисты "волков" тот гол стал своеобразной лебединой песней – француз уже знал, что не сыграет в ответной игре в Донецке из-за перебора карточек.

* После матча в микст-зоне "Стадио Олимпико", которая представляет из себя закоулок огромного ангара для стоянки автобусов и пожарных машин, автору не пришлось жалеть о незнании итальянского: все равно поговорить с журналистами остановились единицы. Оказывается, игнорирование послематчевых интервью – бич не только украинских футболистов. Выходящие из раздевалки игроки "Ромы" проходили мимо журналистов, даже не поднимая голов. Тотти так вообще в сопровождении двух личных охранников пробежал эту 20-метровку за какие-то доли секунды – его даже сфотографировать никто не успел. Из всех проигравших пообщаться с прессой решились только Риисе, Касетти, Дони и Де Росси. Последнего, одетого в прикольную шапку, больше похожую на большой носок, журналисты не отпускали дольше всех. А вот футболисты "Шахтера" с представителями СМИ общались весьма охотно. "А разве вы в нас сомневались? – сиял от счастья Дарио Срна. – Мы хорошо изучили "Рому" и поэтому заслужили победу в этой игре".

* Повстречав в микст-зоне итальянского журналиста, который до игры говорил о вероятной отставке Раньери, автор вернулся к теме: "Так что, эта игра была для него последней?". "Надеюсь, что да, – тяжело вздохнул в ответ итальянец. – Если руководство "Ромы" адекватно оценивает ситуацию, они должны принять меры". И действительно, спустя несколько дней Раньери был отправлен в отставку, и на ответный поединок в Донецк римлян привозил новый тренер – Винченцо Монтелла. Впрочем, это уже совсем другая история…