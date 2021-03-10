Динамо - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

По словам Мирчи Луческу, "Динамо" неожиданно для многих вышло в 1/8-ю финала Лиги Европы. Но аппетит приходит во время еды, поэтому останавливаться по собственной воле киевляне не будут. Постараются пройти "Вильярреал". У испанцев – свои планы, поэтому столкновение обещает быть острым и интересным.

Первый матч 1/8-й финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" состоится 11.03.2021 в 19:55 в Киеве. Прямая онлайн видеотрансляция матча – телеканал "Футбол 1". В Интернете по официальной подписке матч покажут Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ "Футбол", Воля ТВ, MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча "Динамо" - "Вильярерал" – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига Европы" >>>.

Также на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> состоится прямая онлайн аудио-трансляция матча "Динамо" - "Вильярреал".

В Испании матч в прямом эфире покажут ресурсы Movistar и Gol.