  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Динамо – Вильярреал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Вильярреал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Динамо – Вильярреал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Фото: UEFA / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и испанским "Вильярреалом".

Читайте такжеРауль Альбиоль: Собираемся в матче с Динамо прервать нашу неудачную серию

"Брюгге" – это уже в прошлом, впереди – грозная "Желтая субмарина". Сможет ли команда Луческу добиться положительного результата в первой части противостояния? Докажет ли "Вильярреал", что является грозным соперником для украинского гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 марта – в 19:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Унаи Эмери Лига Европы Динамо (Киев) Вильярреал Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...