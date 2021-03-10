Динамо – Вильярреал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и испанским "Вильярреалом".

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"Брюгге" – это уже в прошлом, впереди – грозная "Желтая субмарина". Сможет ли команда Луческу добиться положительного результата в первой части противостояния? Докажет ли "Вильярреал", что является грозным соперником для украинского гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 марта – в 19:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко