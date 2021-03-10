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"Сейчас все будет по-другому". Хавбек Шахтера - о матче с Ромой в 1/8 финала ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Тарас Степаненко дал комментарий накануне встречи с итальянским клубом

"Сейчас все будет по-другому". Хавбек Шахтера - о матче с Ромой в 1/8 финала ЛЕ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

"Сейчас нет смысла сравнивать эту встречу и матчи в Лиге чемпионов три года назад. Обстоятельства и команды изменились, к тому же "Рома" - совсем иная, когда не играет Джеко.

Я ожидаю напряженный матч двух команд, которые любят и умеют играть в футбол. Думаю, у нас будет небольшое преимущество в первом матче, поскольку хозяева будут много времени уделять атакам.

Но не думаю, что встречи с "Ромой" будут полностью напоминать наши встречи с "Интером" в Лиге чемпионов, когда из-за больших кадровых потерь мы вынуждены были в основном обороняться. Сейчас все будет по-другому", - цитирует Football Italia слова Степаненко из печатной версии Corriere dello Sport.

Напомним, что матч "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта, в Риме. Начало встречи в 22:00. Тарас Степаненко не поможет "горнякам" и пропустит матчи сборной Украины из-за травмы колена.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.03.2021 в 14:14
Буде так як з Гладбахом.
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