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"Сейчас все будет по-другому". Хавбек Шахтера - о матче с Ромой в 1/8 финала ЛЕ
Тарас Степаненко дал комментарий накануне встречи с итальянским клубом
Фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".
"Сейчас нет смысла сравнивать эту встречу и матчи в Лиге чемпионов три года назад. Обстоятельства и команды изменились, к тому же "Рома" - совсем иная, когда не играет Джеко.
Я ожидаю напряженный матч двух команд, которые любят и умеют играть в футбол. Думаю, у нас будет небольшое преимущество в первом матче, поскольку хозяева будут много времени уделять атакам.
Но не думаю, что встречи с "Ромой" будут полностью напоминать наши встречи с "Интером" в Лиге чемпионов, когда из-за больших кадровых потерь мы вынуждены были в основном обороняться. Сейчас все будет по-другому", - цитирует Football Italia слова Степаненко из печатной версии Corriere dello Sport.
Напомним, что матч "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта, в Риме. Начало встречи в 22:00. Тарас Степаненко не поможет "горнякам" и пропустит матчи сборной Украины из-за травмы колена.
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