Форвард Вильярреала: Динамо - непростой соперник, нам будет тяжело

Нападающий "Вильярреал" Жерар Морено поделился ожидания от предстоящего первого матча 1/8 финала ЛЕ с "Динамо", который состоится 11 марта.

"Мы сейчас не очень хорошо выступаем в чемпионате. Но это другой турнир. Нужно уважать своего соперника. "Динамо" – сильная команда из Лиги чемпионов. Завтра будут первые 90 минут нашего противостояния. Наша цель – пройти как можно дальше в плей-офф. Надеемся улучшить наши результаты, чтобы наша игра в Ла Лиге не влияла на нашу игру в Лиге Европы.

Сейчас мы переживаем из-за спада команды, но у нас есть игроки с большим потенциалом. Много работаем и хотим воплотить на поле наши наработки на тренировках. Хотим полностью выложиться в Лиге Европы и показать качественный футбол. Нам будет тяжело, играем на выезде с непростым соперником, но мы будем работать на результат.

Мы изучали соперника. Эта команда, которая идет первой в чемпионате, имеет хорошую защиту и хорошо развивает атаки. Команда, которая опережает "Шахтер", вызывает уважение", – сказал Морено.