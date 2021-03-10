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Форвард Вильярреала: Динамо - непростой соперник, нам будет тяжело
Жерар Морено - о предстоящем поединке с киевлянами в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: Getty Images
Нападающий "Вильярреал" Жерар Морено поделился ожидания от предстоящего первого матча 1/8 финала ЛЕ с "Динамо", который состоится 11 марта.
"Мы сейчас не очень хорошо выступаем в чемпионате. Но это другой турнир. Нужно уважать своего соперника. "Динамо" – сильная команда из Лиги чемпионов. Завтра будут первые 90 минут нашего противостояния. Наша цель – пройти как можно дальше в плей-офф. Надеемся улучшить наши результаты, чтобы наша игра в Ла Лиге не влияла на нашу игру в Лиге Европы.
Сейчас мы переживаем из-за спада команды, но у нас есть игроки с большим потенциалом. Много работаем и хотим воплотить на поле наши наработки на тренировках. Хотим полностью выложиться в Лиге Европы и показать качественный футбол. Нам будет тяжело, играем на выезде с непростым соперником, но мы будем работать на результат.
Мы изучали соперника. Эта команда, которая идет первой в чемпионате, имеет хорошую защиту и хорошо развивает атаки. Команда, которая опережает "Шахтер", вызывает уважение", – сказал Морено.
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