Артем Федецкий о матче Рома - Шахтер: Перед Реалом в победу горняков тоже не верили

Бывший игрок "Шахтера", "Карпат", "Днепра", немецкого "Дармаштадт 98" и сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы "горняков" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы"

- "Шахтер" подходит к противостоянию с "Ромой" не в лучшей форме, и для всех это очевидно. Возможны трудности?

- Появляются слухи, что "Шахтер" рассматривает кандидатуру Аллегри на смену Каштру. Итальянский специалист - это серьезная фигура, имеет сумасшедший опыт в тренерской карьере, работавший с "Миланом", "Ювентусом" и другими клубами. Но здесь другой вопрос. Пойдет ли он в наши реалии? Думаю, все эти новости накануне противостояния с "Ромой" не идут на пользу команде.

Да, действительно у "горняков" наблюдается спад. Почему так происходит, для меня не понятно. Кажется, Каштру себя исчерпал в "Шахтере", и это сугубо мое мнение, которое никому не навязываю. Нужна новая свежая кровь. Соперник в лице "Ромы" - это неплохая команда, но и у них владелец клуба что-то собирается менять. Не попадание команды в зону Лиги чемпионов будет иметь серьезные последствия для Фонсеки.

Если говорить о матче, то Фонсека хорошо знает игроков "Шахтера" и их возможности. А со стороны "Шахтера" ребята знают требования Фонсеки, который не будет сильно отходит от своего стиля, и вряд ли чем-то сможет удивить свой бывший клуб. Игра должна быть интересной. Если брать кризис и в одной, и у другой команды, то тяжело сказать, кто является фаворитом этой пары, а у кого меньше шансов пройти дальше. Предугадать результат тяжело. Да, "Рома" именитый соперник с хорошими футболистами. "Шахтер" успел навести шороху в Европе, и шумит не один год. Конечно, будем переживать за наших, но мне кажется, что у итальянцев немного больше шансов на победу, тем более играя дома.

- Несмотря на кризис во внутреннем чемпионате, мы знаем "Шахтер" умеет консолидироваться в международных матчах.

- Вспоминаю, такая же ситуация наблюдалась осенью, в чемпионате не совсем были яркие выступления, но с "Реалом" собрались и показали в двух матчах как игру, так и характер. А ведь "Шахтер" "хоронили" и не верили в их победу. Надеемся, и в этот раз ребята абстрагируются от проблем внутри чемпионата и направят всю свою психологию и максимальные возможности на один матч, словно это финал. И тут однозначно нужно забыть кубковый вылет, а также очень тяжелую победу над "Олимпиком" с оттенком скандала. Мое мнение "Олимпик" забил чистый гол, который у них украли арбитры. С итальянцами нужно выходить и играть в свой футбол.

- "Шахтер" накануне тяжелых поединков потерял ведущего игрока Степаненко. Если в чемпионате еще можно компенсировать и закрыть его место, то с таким соперником как "Рома", это сделать будет очень трудно.

- Не сказал бы, что в чемпионате "Шахтер" легко нашел Тарасу замену. Все дается с трудом. Он является номер один в команде на всех фронтах. А для Лиги Европы это серьезная "пробоина в корабле" в центре поля. Это стержневой игрок, лидер, на котором держится вся игра. Он умеет хорошо принимать участие в позиционных атаках, и страховать, и отбирать, одним словом делает большую черновую работу. Потеря его - очень серьезная.

- Первая игра на выезде, это плюс для "Шахтера"?

- Может больше психологически. В этом случае можно строить тактику, выходя из двух матчей. То есть в ответной игре есть шанс что-то исправить или улучшить. Самое главное - забить мяч на выезде. Если не забьют в Италии, то дома будет сложно. Понятно, "Рома" дома будет играть на победу, чтобы иметь запас перед вторым поединком. Необходимо поднять моральный дух футболистов, забыть все неудачи и подойти к игре с оптимизмом.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" состоится в четверг, 11 марта. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.