Алан Патрик: Рома Фонсеки играет в три центральных защитника, чего в Шахтере не было

Полузащитник " Шахтера " Алан Патрик поделился ожиданиями от противостояния с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы и встречи с Паулу Фонсекой.

– Следующим соперником в Лиге Европы станет "Рома". Что можешь сказать об этой команде?

– Хорошая итальянская команда. Знаем, что она сильна физически. "Рома" отлично обороняется, у соперника не так много свободных зон. У нас есть план на игру. В Риме нужно провести хороший поединок.

– Чем этот поединок будет отличаться от матчей чемпионата Украины?

– Думаю, будет совершенно другой сценарий игры, ведь в чемпионате большинство команд против нас закрываются. Верю, с "Ромой" футбол будет другим. Противник станет выше прессинговать, потому у нас появится больше свободных зон для атак.

– Кого из звезд выделишь в составе "Ромы"?

– Это сильный коллектив, борется в Италии за наивысшие места. У них большие игроки, большие звезды. Знаем это, но, считаю, нужно прежде всего оценивать силу команды.

– В этом сезоне "Шахтер" уже встречался с итальянским "Интером". Эти команды чем-то похожи между собой?

– "Рома", как и "Интер", действует в три защитника. Римляне любят использовать подачи в штрафную, мы должны быть к этому готовы. На предыгровых тренировках стараемся максимально подготовиться и нейтрализовать сильные стороны соперника.

– Стиль игры "Ромы" Паулу Фонсеки отличается от стиля игры "Шахтера" при Фонсеке?

– Тактические изменения есть. Как я сказал, они действуют в три центральных защитника, чего в "Шахтере" не было. Но некоторые принципы являются составляющими его игры. Думаю, можем этим воспользоваться, ведь мы поработали с Паулу Фонсекой. Уверен, проведем хороший поединок.

– Матч с "Ромой" вызывает дополнительный интерес ввиду того, что предстоит встреча с экс-наставником "Шахтера"?

– Будет круто с ним увидеться, но эта игра так же важна, как и остальные поединки Лиги Европы. Мы сконцентрированы на нашей цели – выйти в 1/4 финала. К тому же предстоит только первый матч, не нужно забывать об ответной встрече.