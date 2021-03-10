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Рома - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Лига Европы
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Где покажут в прямом эфире матч 1/8 финала Лиги Европы Рома - Шахтер, 11 марта 2021

Рома - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Новина українською

С Ромой у Шахтера связаны одни из самых приятных воспоминаний в клубной истории. Именно клуб из Вечного города горняки одолели на пути в четвертьфинал Лиги Чемпионов в сезоне 2010/11. С другой стороны, были и разочарования. 2006-й не будем вспоминать - тогда Шахтер делал только первые шаги не большом европейском пути. А вот совсем недавно - в марте 2018 римляне не пустили горняков в восьмерку лучших клубов Европы. Тогда Шахтер возглавлял нынешний тренер Ромы португалец Паулу Фонсека.

Какие эмоции будут после новой встречи Ромы и Шахтера, на этот раз в рамках 1/8 финала Лиги Европы, смотрите в четверг, 11 марта на телеканале Футбол 2. Начало игры в 22:00. За час до начала и после ее завершения в эфире телеканала выйдет программа Путь в Гданьск, ведущие и эксперты которой проанализируют главные перипетии поединка.

Легально в интернете матч Рома - Шахтер можно посмотреть на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар Футбол, Volia TV и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Рома - Шахтер онлайн

Также журналисты UA-Футбол проведут АУДИО трансляцию матча Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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