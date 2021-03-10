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Цыганков перед Вильярреалом вернулся в общую группу Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Решение о его участии в матче будет принимать Мирча Луческу

Цыганков перед Вильярреалом вернулся в общую группу Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

"Вербич, возможно, вернется в конце апреля, Бурда и Белуце выбыли надолго. Попов, надеюсь, через три-четыре дня вернется в общую группу.

Что касается Цыганкова, то сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии. Он тренировался индивидуально и только вчера работал в общей группе.

Гармаш тоже уже тренируется. Но он очень много пропустил и сейчас подтягивается к общей группе.

Очень сложно игрокам возвращаться. Гармаш пропустил тренировочный сбор, а сейчас мы играем два дня на третий. Тренировки в основном поддерживающие – игрокам тяжело войти в ритм команды. Плюс климатические условия, поля очень плохие", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта, и начнется в 19:55.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Динамо (Киев) Вильярреал Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2021 в 18:17
І так нема кому забивати, ще б не було Циганкова --- то взагалі торба.
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