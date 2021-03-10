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Цыганков перед Вильярреалом вернулся в общую группу Динамо
Решение о его участии в матче будет принимать Мирча Луческу
Главный тренер "
"Вербич, возможно, вернется в конце апреля, Бурда и Белуце выбыли надолго. Попов, надеюсь, через три-четыре дня вернется в общую группу.
Что касается Цыганкова, то сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии. Он тренировался индивидуально и только вчера работал в общей группе.
Гармаш тоже уже тренируется. Но он очень много пропустил и сейчас подтягивается к общей группе.
Очень сложно игрокам возвращаться. Гармаш пропустил тренировочный сбор, а сейчас мы играем два дня на третий. Тренировки в основном поддерживающие – игрокам тяжело войти в ритм команды. Плюс климатические условия, поля очень плохие", - сказал Луческу.
Напомним, что матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта, и начнется в 19:55.
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