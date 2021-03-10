Цыганков перед Вильярреалом вернулся в общую группу Динамо

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

"Вербич, возможно, вернется в конце апреля, Бурда и Белуце выбыли надолго. Попов, надеюсь, через три-четыре дня вернется в общую группу.

Что касается Цыганкова, то сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии. Он тренировался индивидуально и только вчера работал в общей группе.

Гармаш тоже уже тренируется. Но он очень много пропустил и сейчас подтягивается к общей группе.

Очень сложно игрокам возвращаться. Гармаш пропустил тренировочный сбор, а сейчас мы играем два дня на третий. Тренировки в основном поддерживающие – игрокам тяжело войти в ритм команды. Плюс климатические условия, поля очень плохие", - сказал Луческу.