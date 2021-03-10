Луческу: Если Эмери сравнивает Динамо со "старым" Шахтером, то я воспринимаю такие слова как комплимент

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом" пообщался с представителями СМИ на традиционной пресс-конференции.

— Унаи Эмери сказал, что нынешнее "Динамо" очень напоминает ваш "Шахтер" в противостоянии против "Севильи". Насколько вы согласны с таким утверждением?

— Если Эмери говорит что, наша игра похожа на игру того "Шахтера", то я воспринимаю такие слова как комплимент. Потому что тот "Шахтер" играл очень зрелищно. И в составе той команды было много техничных быстрых бразильских игроков. Если я слышу, что игроки нынешнего "Динамо" играют так же, то это я тоже воспринимаю как комплимент нашей команде.

Я помню те матчи с "Севильей". Могли сыграть тогда более удачно, но "Севилья" того времени была очень сильна и в итоге выиграла Лигу Европы.

— Эмери называют специалистом по Лиге Европы из-за его успехов в этом турнире. Насколько этот фактор влияет на вас?

— Нет тренера, который хорошо играет только в чемпионате или только еврокубках. Тренер готовится к каждой игре. Об Эмери могу сказать, что это очень хороший тренер, который работает детально, скрупулезно готовит игру команды с точки зрения тактики, отлично анализирует соперника. Опытный специалист.

"Вильярреал" составлен из более опытных игроков, чем наша команда. Наш соперник долго играет в Испании и там ему сложно кого-то удивить, но в Европе "Вильярреал" это делает постоянно. Тяжелее их изучать, чем другие команды.

"Вильярреал" очень хорош именно в Европе. За последние три года команда провела очень много еврокубковых матчей, дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила "Валенсии".

У нас в соперниках крепкая команда, в составе которой есть 4-5 футболистов возрастом за 30 лет — это опытные исполнители, поигравшие на высоком уровне. И важно, что нынешний "Вильярреал" — сбалансированная, организованная команда. С хорошим подбором игроков: состав "Вильярреала" представляет из себя отличный сплав молодости и опыта. Наконец, в составе "Вильерреала" есть нападающий Жерар Морено, который по своему уровню соответствует звезде топ-чемпионата.

— Считается, что выход в 1/8 финала Лиги Европы — это уже успех для нынешнего "Динамо". Можно ли в связи с этим сказать, что ваш главный приоритет сейчас — победа в чемпионате Украины?

— У нас нет таких приоритетов. Мы не на базаре, чтобы торговаться, выспрашивая, что почём. Самая важная игра — ближайшая. Самое важное — победа в этой ближайшей игре. Победа приносит радость, энтузиазм, хорошее настроение в работе. Это радость в жизни. Не хочу, чтобы "Динамо" делало шаг назад.