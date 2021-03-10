Фонсека: Мне не нравится играть с командами, которые я тренировал

Главный тренер " Ромы " Паулу Фонсека рассказал о противостоянии с "Шахтером", контратаках "горняков", работе Луиша Каштру и кадровых новостях своей команды.

– Вы хорошо знаете "Шахтер". Чего ждете от предстоящей встречи?

– Да, я хорошо знаю команду – она создана для того, чтобы выступать на таком уровне – в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Не забывайте, что в этом сезоне "Шахтер" дважды победил "Реал" и дважды сыграл вничью с "Интером". Думаю, предстоит очень сложный матч. Как по мне, в контратаках "Шахтер" – один из сильнейших в Европе.

– Будет ли завтра Джеко в заявке?

– Сегодня он провел тренировку, поэтому завтра сможет принять участие в поединке.

– Как изменился "Шахтер" после того, как вы покинули команду?

– Остались те же футболисты, но модуль игры и тактика поменялись. Я использовал схему 4–2–3–1, а сейчас 4–1–4–1. У "Шахтера" очень хороший тренер. Команда играет совсем по-новому.

– Будет ли Вильяр завтра участвовать в матче? Подходят ли его характеристики для того, чтобы действовать в полузащите вместе с Пеллегрини?

– Есть три возможности – вам нужно дождаться завтра. Да, Вильяр может играть с Пеллегрини, может с Диавара, а могут быть и Пеллегрини с Диавара.

– Вы предпочтете тройку Кумбулла – Манчини – Смоллинг или будет Кристанте?

– Возможно, эту тройку, возможно, сыграет Кристанте.

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– За последние 7 матчей вы пропустили 4 гола, а до этого за 7 матчей – 15 мячей. Что изменилось? В чем видите рост команды?

– Да, я думаю, мы улучшили взаимодействия при обороне, что видно по результатам. Но я хотел бы подчеркнуть: это заслуга всей команды. Мы концентрировались на том, чтобы не позволять соперникам владеть мячом и спокойно выходить в фазу атаки. На мой взгляд, причина в этом.

– В чем основные различия "Шахтера" Фонсеки и "Шахтера" Каштру?

– Луиш провел хорошую работу. Об основных отличиях я уже сказал: смена модуля, что ведет к смене позиций и в принципе игры. Каштру – отличный тренер, и он это показал работой.

– Вопрос об опыте "Шахтера": как он повлияет на выбор тактики?

– Мы подготовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал "Шахтер", что это моя бывшая команда. Мы готовились встретиться с командой, которая демонстрирует свой футбол, собственное видение. Да, я знаю игроков, я с ними работал, а они знакомы с моей тактикой, хорошо знают меня как тренера. Однако не это главное. Мы будем бороться с "Шахтером", имеющим свою философию игры.

– В предыдущем раунде Лиги Европы судьба вновь свела вас с "Брагой", а теперь – с "Шахтером". К тому же раньше вы с "горняками" играли против "Ромы". Не кажется ли вам, что у вас своего рода рекорд по частоте встреч с бывшими или будущими клубами? Что для вас это значит?

– Будь выбор за мной, я бы не играл. Мне не нравится играть с командами, которые я тренировал, но так складывается. Я бы не играл ни против "Шахтера", ни даже против "Браги".