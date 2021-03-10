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Лоренцо Пеллегрини: У нас хорошая команда, которая может победить Шахтер не только в первом матче, но и в ответном
Хавбек Ромы поделился ожиданиями от матчей с Шахтером в ЛЕ
shakhtar.com
Игрок римской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини на традиционной предматчевой пресс-конференции перед матчем 1/8
– В вашей команде есть Мхитарян, Смоллинг и Педро, которые выигрывали Лигу Европы. Есть ли ощущение, что можете дойти до конца и победить в турнире?
– Да, есть осознание, что можем выиграть турнир. Понимаем, что будем противостоять непростому сопернику, который опустился в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Постараемся сделать все, чтобы пройти "Шахтер".
– Как относишься к тому, что у фанатов неоднозначное мнение о тебе: одни хвалят, а другие критикуют?
– Считаю, футбол должен объединять. Есть разные точки зрения, но главное, что я ежедневно выкладываюсь по максимуму и даю команде все, что в моих силах. Стараюсь на тренировках, чтобы "Рома" добилась как можно лучших результатов.
– У тебя лучший показатель по голевым передачам после угловых и штрафных, но пока не удавалось забить со стандарта. На тренировках работаешь над этим?
– Главное, полностью отдаваться на поле. Я очень доволен своими показателями, но статистику оставлю вам. О штрафных могу сказать, что в команде много игроков, которые способны их исполнить. Я не решаю, кто будет пробивать стандарты, уверен, что тот, кому выпадет эта миссия, исполнит ее так, как попросит Мистер.
– Семь месяцев назад у "Ромы" изменились владельцы. Каким видишь новый проект клуба?
– У меня была возможность общаться с руководством. Считаю, это очень амбициозный проект. Повторюсь: главное, что здесь я каждый день могу тренироваться и отдавать все свои силы ради побед.
– "Рома" пропустила наибольшее количество мячей среди команд верхней части таблицы Серии А. Все дело в стиле игры или есть проблемы в защите?
– Как уже отмечал Мистер, все проблемы мы создаем сами себе. Суть в том, что индивидуальные ошибки при прессинге соперника приводят к таким показателям. Работаем над этим и, думаю, улучшим результаты. Это вопрос командной ответственности.
– В текущем сезоне "Рома" в очных матчах уступила всем конкурентам во внутреннем чемпионате, но стабильно брала очки с клубами из нижней части таблицы. "Шахтер" является сильным соперником. Какой план на игру?
– Мы понимаем, что у нас хорошая команда, которая может победить не только в первом матче, но и в ответной игре. Чтобы улучшить результат, нужно всего лишь одержать верх в двух поединках.
– Многим итальянским клубам тяжело даются выступления в еврокубках. Говорят, уровень Серии А упал. Что думаешь об этом?
– Уровень Серии А очень высок. Возможно, это один из лучших чемпионатов в Европе на уровне с чемпионатами Испании и Англии.
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