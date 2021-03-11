Синдром Аны Иванович. UA-Футбол представляет соперника: Рома. Часть II

Во второй части представления "Ромы" мы поговорим о её последних матчах, а также игроках.

Хроники хаоса. UA-Футбол представляет соперника: Рома

Последние матчи

В нынешнем сезоне "Рома" сохраняет чёткий алгоритм. Она легко переигрывает более слабые команды, уничтожает их стремительными контратаками. Выиграла 12 матчей подряд против команд ниже Топ-9. Сильных же ещё ни разу в восьми матчах не переиграла. В последние недели этот алгоритм стал ломаться. Не в её пользу. Последние два матча против грандов "волки" также проиграли. И улучшение в игре, 14:3 по ударам по воротам против "Ювентуса", отличная интенсивная перестрелка с "Миланом" (18:17 по ударам), результата не принесли. Против же слабых команд становится всё сложнее.

Лучшая команда лиги по голам в первых таймах теперь начинает матчи плохо. Против "Милана" провалила первые 20 минут. В Беневенто нанесла лишь один удар за первые 30, заблокированный. Тогда впервые потеряла очки против негранда (0:0), выдала третий гостевой матч лиги подряд без забитых. Фонсека жаловался на отсутствие индивидуальной инициативы, твёрдости, агрессии, темпа, наглости идти в обыгрыш. После матча во Флоренции, где за первые 44 минуты лишь дважды пробивала по воротам, а победу вырвала лишь на 88-ой минуте, тренер отмечал характер, борьбу подопечных, не игру.

После же матча против "Дженоа" и унылой победы (1:0) благодаря лишь угловому и высоченному прыжку Джанлуки Манчини он уже заявил прямо, что это не тот футбол, который желает видеть. Жаловался на "нечеловеческий" календарь, на глубокую оборону соперника. Но и признавал, что его команда была медленной и предсказуемой. Она вроде бы добавила хотя бы в одном компоненте - ударах по воротам издали, за недостаток которых её немало критиковали. Но в том-то и дело, что пробивала слишком поспешно и неточно. 17 ударов в целом в матче, из них девять издали - обманчивая статистика.

В свете всего этого странно, что именно в матчах против "Браги" команда отыграла свободно, атаковала красиво, чётко оборонялась. Забила пять мячей. Два - с прострелов левого латераля Спинаццолы в контратаке, два - с комбинации "пас вразрез-прострел-удар".

Ещё один - на добивании. Скорее всего, дело в не слишком плотной игре соперника, в его недостаточном желании. И в преимуществе "Браги" в обоих матчах по владению мячом. В целом по сезону и в последние недели особенно, чем больше "Рома" владеет мячом, тем ей хуже, сложнее. И наоборот. В чём она очень похожа на "Шахтёр".

Есть кого ловить

Итак, кто же будет противостоять "Шахтёру"? Вратари - слабое звено команды. Два года назад Пау Лопес приходил из "Бетиса" за 23 миллиона евро и вратарём сборной Испании. Теперь его не знают, куда подеть. Даже в своём вроде бы главном козыре - игре ногами, розыгрыше мяча - он проваливается. Подарил "Милану" голевой пас. А на линии ворот особо силён не был никогда. 37-летний Антонио Миранте гораздо спокойнее, надёжнее, перехватил у него первенство осенью, ошибался, но гораздо реже. Хотя после травмы потерял первенство. Не исключено, что ныне получит шанс.

Правый фланг также проблемный. Бруно Перес и его привозы уже стали притчей во языцех, он провалился даже в аренде во Втором дивизионе Бразилии и казался на пути прочь. Однако Фонсека вернул его и предоставляет немало игрового времени. Он даже прикрывает слева, если Леонардо Спинаццола отсутствует. 26-летний голландец Рик Карсдорп, бывшая надежда сборной, после травм крестообразных связок колена, паховых мышц и разрыва мениска ненамного сильнее его. Хотя отдал пять ассистов в лиге. Если Луиш Каштру выпустит на них настоящего левого вингера - им несдобровать.

А вот воспитанник "Ювентуса", потерянный из-за ещё одного "гениального" решения его руководства - другая планета. Спинаццола также слабоват в обороне, зато невероятно быстр, выбегает в контратаку чуть ли не первым. Отдал восемь ассистов, в том числе и два против "Браги" и один против "Милана". Забивал "Фиорентине". Он очень опасен.

В центре обороны сейчас здоровы Джанлука Манчини и Крис Смоллинг. Первый был заметным игроком в "Аталанте". Он умеет работать с мячом, начинать атаки, отлично видит поле, жёсткий. Второй в предыдущем сезоне стал любимцем болельщиков и даже получил кличку Смальдини (на игре слов с Мальдини). Навешивать против него и бороться с ним физически почти бесполезно. Хотя в сезоне 2020/21 он слишком часто травмирован.

Кроме них, готов сыграть бывший опорник Кристанте, уже привыкший к новой позиции. Фонсека очень хвалит его мышление. Но отдать плохой пас у своих ворот он способен.

Вернулся после травмы Мараш Кумбулла. Мощный игрок, заявляющий также, что любит работать с мячом и двигать его вперёд. Игрок с потенциалом, но всего 21-летний, нестабильный и травматичный. 22-летний Ибаньес также страдает от травмы. Иначе играл бы в стартовом составе. Хотя в заявке он будет. Техничный быстрый игрок. Хотя нередко проигрывает позицию и дуэли.

По большому счёту, любой из центральных защитников способен неудачно выбрать позицию или обрезаться. Из-за частых травм и не лучшей работы Фонсеки связи тройки центрдефов наиграны плохо. Хотя по одному все обладают потенциалом.

Есть кому ловить

В центре поля "Рома" потеряла лидера. Для команды с плохой обороной, плохим отбором мяча, Жордан Верету крайне важен. Даже важнее, чем Тарас Степаненко для "Шахтёра". Француз яростно бросается в стыки, двигается вперёд с мячом и без, пушечно бьёт по воротам, отлично пробивает пенальти. Он даже лучший бомбардир команды в лиге с десятью голами. Амаду Диавара также мощный, также бьёт отлично и двигает мяч вперёд. "Фиорентине" забил, прокравшись за спинами защитников. Но в трудолюбии этот почитатель Яя Туре уступает и своему кумиру, и Верету. Да и он недавно после травмы.

Поможет ему, скорее всего, один из любимцев Фонсеки. Гонсало Вильяр был взят из Сегунды. Мнения о нём кардинально разнятся. Некоторые называют Хави, Тьяго Алькантарой для бедных, некоторые не считают игроком для больших задач. Я во второй группе. Он ужасающе слаб и безразличен в отборе, пасует большей частью поперёк поля, по воротам не бьёт (хотя против "Дженоа" издали попал в стойку). Да и по главному козырю Хави - общему числу передач - он всего 138-ой в Лиге Европы и 88-ой - в лиге. Единственное - у него очень трудно отобрать мяч.

Трудно отобрать мяч и у нового капитана Пеллегрини.

Он ещё и как раз обостряет, очень умно пасует по вертикали, появляется и в штрафной. Его нужно держать плотно. Особенно - если будет играть не на предыдущей позиции опорника (там Лоренцо, признававшегося, что не любит обороняться, можно ловить), а в тандеме под форвардами. Светлая, но ленивая голова, Генрих Мхитарян как раз и светл, и трудолюбив. Сейчас он играет очень похоже на годы в "Шахтёре" и "Боруссии". И мотор контратак, и завершитель. Лучший ассистент лиги с восемью, также забил там девять мячей. Лидер команды.

Позиция под нападающими у "Ромы" наиболее сильна. Пусть и, кроме Мхитаряна и Пеллегрини, никто не в особо хорошей форме. Педро начал сезон ураганно, вдохновлял контратаки, забивал. Даже заявлял, что собирается научить команду побеждать по-чемпионски. Но затем травмировался и сильно сдал. Стефан Эль-Шаарави вернулся из Китая в ожидаемо плохой форме, хотя постепенно добавляет. Воспитанник "Барселоны" Карлес Перес своим дриблингом заработал пенальти против "Браги". Все эти игроки очень техничны, быстры, смелы и часто идут в обыгрыш. Зевать против них нельзя.

А вот позиция форварда неясна. Джеко после ссоры с Фонсекой стал запасным в лиге и основным в Лиге Европы. Что, разумеется, хуже для "Шахтёра". Он забивал "Браге" в обоих матчах, его мощь, нюх на голы, трудолюбие, умение работать в подыгрыше всем известны. Хотя в этом сезоне он сильно сдал, хотя из-за травмы вернулся к тренировкам лишь вчера, он очень опасен в целом. Его же сменщик Борха Майораль - лучший бомбардир команды в Лиге Европы (пять мячей). Хотя забивал только слабым командам и не замыкает как центрфорвард.

В принципе, хорошо располагать форвардами абсолютно разных стилей. Но когда один из них фактически не "девятка", а с позиции под нападающими и исчезает в Топ-матчах, а второй отсчитывает последние месяцы в клубе и в ссоре с тренером - мощь атаки вызывает сомнения.

Что делать?

"Рому", игравшую в полуфинале Лиги Чемпионов-2018, из-за силового быстрого стиля называли английской командой. Попытки Фонсеки превратить её в испанскую вышли корявыми. Тем более - с совершенно не испанской и не любимой тренером схемой 3-4-2-1. Получилась команда из 50-х. Без обороны, без мощи, со скоростью, талантом и яркостью. Если к ней не отнестись серьёзно - можно получить. Если играть жёстко, взросло - можно разгромить её. Или же если она будет думать о яростной борьбе в лиге. Хотя на самом деле она желает сохранить запасной аэродром для прорыва в Лигу Чемпионов.

У меня эта команда вызывает сравнения с Аной Иванович. Сербская экс-теннисистка обожала атаковать, била сразу же и наотмашь, но силы ударов против великанш WTA-тура ей физически не хватало. Потому и выиграла лишь один Турнир Большого Шлема. "Рома" на словах желает владеть мячом и давить, но на самом деле сильна лишь в контратаках. В своём кризисе жанра она нашла временное, но частично эффективное решение. Что интересно, как и "Шахтёр". На словах желание держать мяч и давить, а на самом деле отсутствие идей в позиционной атаке и очень интересные контратаки.

Как её победить? Высокий прессинг решит вопрос. Вот только "Шахтёр" на него не способен в эффективной и организованной манере. Поэтому нужно прикрывать центр поля и Спинаццолу, не позволять контратаки. Не передерживать мяч. Ведь, скорее всего, в этом противостоянии победит тот, кто будет меньше держать мяч. Идти в обыгрыш против защитников и остерегаться обыгрышей соперников, способных принести пенальти или опасные штрафные. Уделить серьёзное внимание Джеко. И не выключаться, зная, что "волки" всегда способны пропустить на ровном месте либо провалить целые отрезки.