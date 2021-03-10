Исмаили: Слухи о моем трансфере в Рому в прошлом, сейчас мысли о матче

Защитник " Шахтера " Исмаили ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

– Исмаили, мы рады твоему возвращению! Здорово, что сегодня ты сидишь на пресс-конференции рядом с главным тренером накануне такого важного поединка! Что для тебя лично и для твоей команды значит предстоящий матч с "Ромой"?

– Два последних раза, когда я приезжал в Рим, были сложные моменты в моей карьере, ведь я находился здесь вовсе не для того, чтобы играть. Сейчас очень рад, что восстановился, вернулся на поле и снова получаю удовольствие от футбола. Счастлив вернуться в Рим перед таким важным еврокубковым матчем. Это великолепный момент, и меня просто переполняют эмоции. Но не только я, вся наша команда настроена отлично. Постараемся завтра выйти на поле и продемонстрировать свою игру, свой футбол, чтобы в итоге добиться хорошего результата. В первую очередь постараемся порадовать наших болельщиков, ведь мы всегда играем для них. Если говорить лично о себе, то вы можете полностью на меня рассчитывать. Всегда, когда выхожу на поле, стараюсь отдаваться на все сто процентов, что сделаю и в завтрашнем поединке.

– Если бы ты был тренером "Шахтера", какими слабыми сторонами "Ромы" попытался бы воспользоваться?

– Еще даже не задумывался, хочу ли быть тренером в будущем... Мистер Каштру сказал, что мы хорошо анализируем и разбираем каждого соперника. Но сейчас до игры, на мой взгляд, было бы неправильно говорить о слабых сторонах "Ромы". Все, что мы услышали на теории, постараемся пока держать при себе и реализовать завтра на поле. Нужно отлично поработать и добиться результата. Если же мы сейчас откроем все карты и расскажем о том, что обсуждалось в узком кругу, то у противника будет время на коррективы, чего мы не хотим.

– СМИ в свое время часто сватали тебя в "Рому", говорили, что это личное желание Паулу Фонсеки. Будет ли это дополнительной мотивацией для тебя или ты не задумываешься об этом?

– Действительно, раньше многие говорили о таком интересе. Возможно, эти слухи – результат нашей совместной работы. Паулу отлично трудился в "Шахтере", и за то время, что он был у нас в клубе, я очень вырос как игрок. Но те разговоры о "Роме" уже в прошлом. Сейчас у меня в голове прежде всего мысли о предстоящем матче – серьезно настраиваюсь на предстоящий поединок. Понятно, что завтрашняя встреча с Паулу Фонсекой – нечто особенное, но самое главное для меня, чтобы "Шахтер" одержал победу. Все остальное, повторюсь, уже в прошлом. Мы хотим добиться положительного результата в Риме, чтобы вернуться домой и иметь хорошие шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы.