Степаненко: Мы привыкли к тому, что СМИ пишут об интересе Ромы к игрокам Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко перед матчем ЛЕ с "Ромой" рассказал, кому римлянам стоит опасаться в составе "горняков".

"Роме" стоит опасаться Марлоса. Он в хорошей форме. Будет капитаном, учитывая мое отсутствие, поэтому будет мотивирован.

Тайсону будут предъявлять, потому что будет играть против своего бывшего тренера Фонсеки, а не из-за слухов о трансферах.

Украинские СМИ постоянно пишут об интересе "Ромы" к игрокам "Шахтера", если римляне ищут новых футболистов. Мы привыкли к этому, на нас это не влияет", – сказал Степаненко.