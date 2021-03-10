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Степаненко: Мы привыкли к тому, что СМИ пишут об интересе Ромы к игрокам Шахтера
Но на горняков это не влияет
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко перед матчем
"Роме" стоит опасаться Марлоса. Он в хорошей форме. Будет капитаном, учитывая мое отсутствие, поэтому будет мотивирован.
Тайсону будут предъявлять, потому что будет играть против своего бывшего тренера Фонсеки, а не из-за слухов о трансферах.
Украинские СМИ постоянно пишут об интересе "Ромы" к игрокам "Шахтера", если римляне ищут новых футболистов. Мы привыкли к этому, на нас это не влияет", – сказал Степаненко.
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