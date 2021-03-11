Олег Саленко: Вильярреал заигрывается и открывает зоны - желательно выпускать Супрягу

Бывший нападающий "Динамо", испанских клубов "Логроньеса" и "Валенсии" Олег Саленко оценил шансы киевлян в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала".

- В Лиге Европы "Динамо" пока явно сопутствовала Удача. Есть ли шанс у киевлян переиграть "Вильярреал" своими силами?

- В чемпионате Испании "Вильярреал" занимает седьмое место, они рискуют не попасть даже в зону еврокубков. Поэтому для них матч с киевлянами - это очередной шаг на пути к финалу, который даст возможность стартовать в Лиге Чемпионов. "Динамо" на данный момент как таковой хороший игры не показывает. Думаю, выберут как всегда проверенную тактику: играть от защиты, выжидать и искать шанс в контратаке.

- "Динамо", играя в еврокубках против хороших команд, почти не создает моментов. В чем причина?

- Но почему не создает? Вон в чемпионате с "Минаем" были моменты, забили три мяча (смеется), соперник то во втором тайме "стоял". Специально смотрел за Милевским - он ходил пешком весь матч, пока его не заменили. Против испанцев такого не будет, эта команда заряжена на игру! В свое время, когда я играл за "Валенсию", чуть было не перешел в "Вильярреал". Я хорошо знаю ее возможности, слежу за этой командой в чемпионате. У них задача пройти в следующий этап. Испанские газеты пишут, что им попался соперник, который не на ходу, поэтому есть шанс обыграть по суме двух матчей.

- Какие недостатки можно выделить у испанцев?

- Когда смотрю чемпионат Испании, замечаю, они заигрываются и открывают зоны, и на этом их ловят. Особенно играя дома, бегут вперед, хотят выиграть, забывая об обороне. У них нет защитной схемы. Они и в Киеве будут играть также: бежать, открываться, и этим недостатком "Динамо" можно воспользоваться. Под такую игру желательно выпустить Супрягу, который бежит и правильно открывается в оголенные зоны.

- Вряд ли Луческу отдаст предпочтение Супряге, он больше доверяет Беседину.

- Нужно пробовать. Например, "Ювентус" накануне Лиги чемпионов, играл в чемпионате Италии против "Лацио", тренер не поставил Рональду в основу, а выпустил Морату, он и забил из трех два мяча. Необходимо делать ротацию. Если у Беседина в чемпионате что-то получается, то в еврокубках пока себя не проявил.

- Играя дома киевлянам для того, чтобы ехать на ответный матч в комфортном состоянии, необходимо забить два мяча. По силам ли такая задача?

- В этой ситуации, и с такой игрой, стоит простой вопрос - выиграть, ибо там они будут играть от обороны. С "Брюгге" повезло, что у них не играло пол состава, и динамовцы словили их на этом. Против испанцев такого не будет, это совсем другой соперник, к тому же он сыграет боевым составом. У них хорошая середина поля, которая будет "катать", и использовать моменты до верного.

- Верите ли вы в победу "Динамо"?

- Надеюсь, сыграют вничью. Думаю, динамовцы свой гол забьют, а итоговый результат будет 1:1.

1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.